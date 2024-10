Estas son las pistas que Peso Pluma dejó en Instagram sobre su relación con Diana Esparragoza, nieta de ‘El Azul’

El cantante fue captado paseando en París con la nieta del cofundador del Cártel de Sinaloa. (@ElPesoPluma)

Peso Pluma fue visto recientemente paseando por las calles de París acompañado de una misteriosa mujer, quien resultó ser Diana Rosalía Esparragoza, influencer y nieta del famoso narcotraficante ‘El Azul’.

Los videos de la pareja se viralizaron en redes sociales desatando todo tipo de reacciones y teorías, hasta que Priscy Escoto, famosa creadora de contenido confirmó la relación entre su amiga Diana y el cantante de corridos tumbados. A través de su cuenta de TikTok, Priscila compartió un video donde incluyó el siguiente texto, “POV: mi amiga por fin tuvo la mente más clara y más frío el corazón, dejó al cucaracho y anda en París con un buen muchacho”, comentó.

Peso Pluma y Diana Esparragoza, nieta de El Azul, narcotraficante que fundó el Cártel de Sinaloa. Ambos fueron captados en París. (X/@ElHabaneroNews)

Aunque no se han dado declaraciones oficiales por parte de los involucrados, las imágenes de ambos y las revelaciones de Priscila avivaron los rumores del romance. Ante la noticia, internautas y seguidores de Hassan se dieron a la tarea de observar con atención el contenido en su cuenta de Instagram. Aparentemente el intérprete de “Ella baila sola” no ha publicado fotografías con quien sería su nueva pareja, no obstante fueron halladas algunas “pistas” sobre la relación con la nieta del narcotraficante.

El pasado 10 de octubre, Peso Pluma subió tres fotografías, dos eran retratos que le hicieron, donde aparece con una camiseta sin mangas, bermudas y lentes de sol. La tercera imagen muestra a la princesa Diana durante sus últimas vacaciones que pasó en un lujoso yate con su entonces pareja Dodi Al-Fayed. En dicha foto luce un traje de baño completo en tono azul y se le ve sentada en la orilla de la embarcación.

¿Cuál es la conexión con la actual pareja del tapatío? Pues la figura de la princesa es una referencia con Diana Esparragoza, ya que la creadora de contenido se ha autonombrado en sus redes sociales “Lady D”.

La pista que Peso Pluma dejó sobre su nueva conquista. (Captura de pantalla/Instagram: Peso Pluma)

Diana Esparragoza, además de tener parentesco con ‘El Azul’, es una joven influencer que cuenta con más de 164 mil seguidores en Instagram. Generalmente el contenido que crea para redes, es relacionado a viajes, ropa, accesorios, joyería y prendas de lujo.

Cabe recordar que antes de este romance, Peso Pluma estuvo bajo el escrutinio público, ya que mantuvo una breve relación con la modelo estadounidense Hanna Howell con quien terminó súbitamente hace apenas un mes. Anteriormente sostuvo un fugaz noviazgo con la cantante argentina Nicki Nicole, de quien se separó en medio de una gran controversia.