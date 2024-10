De cuántos millones es la fortuna de Chiquis Rivera

La cantante ha consolidado una fortuna como cantante y como empresaria, comprando bienes de lujo como un mansión y autos costosos. (Getty Images)

Chiquis Rivera es una cantante y celebridad televisiva nacida en Los Angeles, California, Estados Unidos, de ascendencia mexicana, pues su madre fue Jenni Rivera y los padres de la artista reconocida como una de las figuras más influyentes de la banda son mexicanos.

Su trayectoria como cantante ha rendido frutos que le permiten ser ganadora de diferentes premios, también incursionó en la industria del entretenimiento en distintos especiales a cargo de productoras como NBC o Telemundo interpretándose a ella misma.

Heredó el pensamiento empresarial de su madre y creó algunas marcas en las que ofrece productos de belleza, nutrición y ropa.

Fortuna y mansión

La cantante Chiquis Rivera posa en la alfombra roja de los Latin American Music Awards en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. (EFE/Ronda Churchill)

Celebrity Networth, un sitio web que proporciona estimaciones patrimoniales de celebridades basadas en análisis financieros y estudios de mercado, señala que el patrimonio estimado de Chiquis Rivera es de 3 millones de dólares, lo que equivale a 59 millones 932 mil 875 pesos.

De acuerdo con la revista Hola!, en 2022 la cantante compró una mansión en Chatsworth, en Los Ángeles, California por poco más de 3 millones de dólares.

El hogar tiene una extensión de 8 mil 295 metros cuadrados considerando tanto el jardín como el estacionamiento y cuenta con 528 metros cuadrados de construcción. Entre las amenidades que posee Chiquis Rivera dentro de su mansión están una piscina que tiene un área de descanso a un costado, una terraza y un jacuzzi.

En el interior se puede apreciar una sala con techo a doble altura de color blanco, múltiples ventanas y una chimenea. Al tener pisos de madera, resaltan y contrastan gracias a la combinación de los colores. La cocina es abierta, cuenta con una isla que sirve como desayunador, tiene muebles en color blanco y este espacio de la casa conecta con una sala de televisión.

La propiedad se caracteriza por estar muy iluminada, tener cinco recámaras y seis baños aunque el dormitorio principal dispone de un amplio vestidor en el que también hay obras de arte.

Algunos elementos de la mansión como el marco de las puertas, muebles pequeños y elementos decorativos como macetas, lámparas o detalles en los cojines resaltan por tener un color negro que se complementa de forma armoniosa con el resto de los elementos.

Premios y empresas de la hija e Jenni Rivera

En la fotografía Chiquis Rivera posó con su premio a mejor álbum de banda por "Abeja reina" en la entrega anual del Latin Grammy número 23 en Las Vegas. (AP/John Locher)

Su carrera como cantante inició en 2014 lanzando el sencillo “Paloma blanca” y en 2016 le otorgaron el premio Lo Nuestro en la categoría de artista femenina del año de regional mexicano. En 2017 recibió el galardón como artista femenina del año.

En 2019 participó como jurado del programa Tengo talento mucho talento y en 2024 desarrolló el mismo rol pero esta ocasión en La Academia para después incursionar en el contenido de streaming en Chiquis sin filtro, un reality show de Prime Video y Vix además de desarrollar un podcast llamado Chiquis and Chill (Chiquis relajada) en donde comparte su experiencia como artista e invita a diferentes personas para hablar de temas diversos.

En 2020 ganó el Grammy latino al mejor álbum de banda con “Playlist” y dos años después se volvió acreedora del mismo premio con “Abeja reina”.

Hace dos días anunció en su cuenta oficial de Instagram que estrenaba su nuevo álbum titulado Diamantes VVS1.

Su sentido empresarial la llevó a crear empresas como Be Flawless Skin, en la que ofrece diversos productos para el cuidado facial y corporal, Nutrition & Co. en donde vende té, café, suplementos alimenticios y Shape Wear and Co. enfocándose en prendas de ropa moldeadoras.