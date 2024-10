Serrath publica una fotografía con Jorge Losa después de que Ferka la llamó “Desquiciada”

Serrath publica fotografía con Jorge Losa tras reconciliación con Ferka (IG: @jorgelosaactor // @serrathoficial)

Una vez más Serrath y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, se encuentran en el centro de la polémica después de protagonizar un intercambio de declaraciones que terminó en la publicación de una polémica fotografía en redes sociales.

Todo comenzó desde que la exparticipante de La Casa de los Famosos México decidió terminar su relación con el actor de origen español por supuestas infidelidades. En un principio todo se manejó con discreción, pero con el paso del tiempo la actriz y conductora compartió que la tercera en discordia había sido Serrath

Las declaraciones fueron desmentidas por la exconcursante de Enamorándonos, quien aseguró que la única relación que tenía con Losa era de amistad.

Entre dimes y diretes sobre el supuesto triangulo amoroso, la ahora conductora de Venga la Alegría: fin de semana sorprendió a sus seguidores con porras a su expareja mientras estaba en La Isla 2024, por lo que después de las distintas muestras de afecto, tras la salida de Jorge del reality decidieron retomar su historia de amor.

Ferka asegura que Jorge Losa nunca le fue infiel

Ante la duda de propios y extraños sobre qué era lo que había ocurrido para que decidiera retomar su relación, Ferka Quiroz reveló en el podcast Roberto Carlo que nunca había ocurrido nada de lo que se dijo en el pasado.

“Ya platiqué todo. Es un gran ser, él tiene valores. A mí me hace un complemento increíble”, dijo sobre su reconciliación con el actor.

Sin embargo, detalló que la razón por la que su pareja no ha hablado públicamente sobre el tema es porque no quiere darle foco a Serrath, con quien supuestamente la habría engañado.

“Desquiciada, mitómana, no tiene nada bueno que ofrecer ni actoralmente ni profesionalmente”, declaró refiriéndose a la actriz.

Serrath no se queda callada y publica controversial fotografía

Como era de esperarse, la joven no se quedó callada y arremetió contra Ferka por medio de diferentes publicaciones en X, aunque una de las que más causó controversia fue una imagen junto a Jorge Losa acompañada del texto:

“Si tu pareja no quiere hablar no es por darme foco, sino porque sabe que digo la verdad”, escribió.

(X / Serrath)

Pese a que la imagen no refleja algo más allá de una amistad, la colaboradora del matutino de TV Azteca parece haber respondido a la publicación con la frase: “Con la persona correcta el pasado no duele y el futuro no asusta”.