Por este motivo, Lilly Téllez se vuelve tendencia en redes y el penoso apodo que le impusieron

La periodista se volvió tendencia por este motivo | Foto: Cuartoscuro

Para nadie es un secreto que la senadora Lilly Téllez es una de las más polémicas dentro del Poder Legislativo y es que, aunque hace unas semanas arremetió contra el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña a quien llamó “bellaco”, ahora ha turnado sus ataques a Adán Augusto López Hernández al que exhibió por comer en su curul mientras estaban en plena sesión.

Fue a través de la red social X -antes llamada Twitter-, la vía por la que la expresentadora de noticias evidenció al exgobernador de Tabasco, asegurando que su falta de educación llamaría la atención incluso en una cantina.

“Haber carecido de educación en su hogar, no lo exime de su ignorancia. Qué falta de respeto al Senado, hasta en una cantina destacaría por su vulgaridad. El cargo, el poder y el dinero, no le quitan lo grosero”, escribió.

La senadora exhibió al legislador por comer en el Senado; internautas la llaman 'la verdadera loca del Senado'. |Crédito: X @LillyTellez

En el video, aparece además la senadora Andrea Chávez a quien también ha atacado, especialmente tras la denuncia que la chihuahuense hizo contra el monero Antonio Garci Nieto a quien denunció por acoso.

“Tu comentario es sumamente clasista. Opino”; “No es más grosero grabar a las personas desde lejos sin su consentimiento?”; “Estás obsesionadas con las mujeres jóvenes haciendo política no tradicional. Sube el nivel de debate”; “La que no tiene ni la prepa concluida quiere hablar de estudios, les digo que traen su realidad bien alterada!” o “Así la chismosa desquehacerada de la vecindad que no propone nada y solo mira lo que hacen los demás”, se lee en redes.

Postura genera memes

Tras haber exhibido de esta manera a los legisladores de Morena, la senadora y militante del Partido Acción Nacional (PAN) fue criticada e incluso, fue llamada “la verdadera loca del senado”, un calificativo que había usado para Chávez con quien también mantuvo una disputa en redes sociales.

Bajo esa tónica, su nombre también cobró relevancia en especial por los memes que le hicieron y donde aparece atada con una camisa de fuerza. “No le digan que no le cuenten, la única Ridícula y original #LaLocaDelSenado #LadyChatarra es Lilly Téllez, aunque ella se lo quiera indilgar a Andrea Chávez, ella se lo a ganado a pulso! aqui las pruebas”, se lee en redes.

Con memes, internautas se burlaron de la legisladora. |Crédito: X @won2skel

Con memes, internautas se burlaron de la legisladora. |Crédito: X @won2skel

Con memes, internautas se burlaron de la legisladora. |Crédito: X @won2skel

Con memes, internautas se burlaron de la legisladora. |Crédito: X @won2skel

La legisladora, hay que remarcar, no se ha pronunciado por estos hechos, pero se espera que en las siguientes horas de réplica a la manera en la que se han expresado de ella en plataformas digitales.

Lilly Téllez es una política y periodista mexicana. Inició su carrera en el mundo del periodismo, trabajando para diversos medios de comunicación como TV Azteca, donde se destacó como presentadora y conductora en programas de noticias.

En 2018, incursionó en la política siendo elegida senadora por el estado de Sonora, originalmente bajo la coalición “Juntos Haremos Historia”, que incluía a Morena.

A lo largo de su trayectoria política, ha estado involucrada en varias polémicas, entre ellas el cambio de afiliación partidista. En 2020, dejó Morena debido a diferencias ideológicas y se unió al Partido Acción Nacional (PAN), lo que generó controversia y críticas de algunos sectores. Sus posturas y declaraciones en redes sociales y en el Senado, especialmente en temas relacionados con la salud, derechos de las mujeres y política pública, también han sido objeto de debate y discusión pública.