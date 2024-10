Gerardo Fernández Noroña afirma que hombre que lo agredió en el AICM le ofreció disculpas con una carta: “No diré nada” | VIDEO

El agresor del senador le envió una carta para ofrecerle una disculpa. | Crédito: Cuartoscuro

La mañana del pasado 20 de septiembre, el senador Gerardo Fernández Noroña informó a través de s cuneta oficial en la red X -antes Twitter- que un hombre lo había agredido física y verbalmente mientras esperaba al interior de la sala de American Express de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que puso una denuncia ante las autoridades. A semanas de lo ocurrido, aseguró que su agresor le envió una carta a modo de ofrecer disculpas.

Poco antes de las 09:00 horas del día antes citado, el legislador e integrante del Partido del Trabajo (PT) escribió en redes: “Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente. Cuando me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. @AmericanExpress tiene toda la Agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo”.

El senador compartió la identidad de su agresor a través de un breve video | Crédito: X @fernandeznorona

Pasaron unas horas de la agresión cuando el senador dio a conocer en redes sociales que su agresor, y cuyo nombre le pidió a la institución financiera, se trataba de Carlos Velázquez Obregón y a quien además se le identificó como como miembro del Internacional Bar Association, organización que pidió el apoyo del expresidente Ernesto Zedillo a modo de arremeter en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial.

El senador develó la identidad de su agresor | Foto: X @fernandeznorona

Así ofreció disculpas

Mediante una transmisión en vivo a través de YouTube, el legislador envió la carta que Velázquez Obregón le hizo llegar y mediante la cual le ofreció una sincera disculpa, aun cuando Fernández Noroña había adelantado que se presentaría la denuncia correspondiente ante las autoridades.

“No voy a decir ningún comentario, sólo la voy a leer”, insiste Noroña previo a leer la misiva.

La carta de perdón dice lo siguiente:

“Señor senador Fernández Noroña. Me dirijo a usted con el respeto que me merece de su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos del pasado 20 de septiembre en el salón de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de ello. Estoy consciente que usted como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado; no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún del lugar donde trabajo.

“No debí usar esas palabras ni comportarme de la manera en que lo hice. Mi actitud fue impulsiva y vehemente reprobable. Hago extensa mi disculpa a los visitantes del salón de American Express, así como al personal que ahí labora, a la institución en la que traba y a todas las personas ofendidas por mis acciones”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado aseguró que su agresor le pidió disculpas luego de haber interpuesto una denuncia en su contra Crédito: X, @emeequis

La disculpa además incluye el compromiso del presunto agresor del senador a ofrecerla, no sólo a través de la carta sino de manera pública, por lo que se espera que en adelante el legislador de a conocer si, valiéndose de la oferta a mantener el diálogo, se reencuentra con él o simplemente procede a mantener la denuncia hecha en su contra por el delito de agresión. ¿Qué les parece?”, remata.

Al momento, se desconoce cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales el presunto agresor del legislador envió la carta, si fue cesado de sus actividades laborales o si se trató de una sugerencia por parte de suis abogados al conocer la denuncia interpuesta ante la autoridad competente.