Revelan que Shanik Berman rogó a Televisa para ir a evento con Bruno Mars y se lo negaron: “Lloró”

Shanik Berman no logró ser invitada al evento Upfront 2025 de Televisa, a pesar de sus esfuerzos por asistir.

Según reveló el comentarista de espectáculos Álex Kaffie en su canal de YouTube, la empresa rechazó su solicitud de invitación, a pesar de que Berman participó en la segunda temporada de La casa de los famosos México, un programa que alcanzó altos niveles de audiencia.

El evento, que se celebra este miércoles 23 de octubre, es una plataforma donde Televisa, bajo la dirección de Emilio Azcárraga Jean, presenta su programación para el próximo año.

La cita tiene lugar en el Foro 2 de San Ángel y cuenta con la presencia de varias figuras exclusivas de la televisora, como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Tania Rincón, Nicola Porcella, Wendy Guevara, Livia Brito, Emmanuel Palomares y José Ron, entre otros.

“Es un evento exclusivo, no crean que es multitudinario. La que sí lloró lágrimas de sangre fue Shanik Berman, que le fue a rogar a uno de los ejecutivos que le regalara dos boletitos, aunque sea de primera fila de atrás para adelante. Es muy riguroso el evento, selectivo. Que Shanik lloró sangre, de nada sirvió ir a la oficina de un ejecutivo a pedir dos boletitos. Ni modo, Shanik, tú confórmate con ir al aniversario de Todo para la mujer”, dijo el comunicador en su programa Sin lisonja.

La ausencia de Berman no es la única que ha llamado la atención. También se ha sabido que Omar Chaparro y Adrián Uribe no fueron convocados al evento, ya que no son talentos exclusivos de la empresa.

Este tipo de exclusividad parece ser un criterio determinante para la participación en el Upfront, lo que deja fuera a varias personalidades que, aunque populares, no tienen contratos exclusivos con Televisa.

El Upfront es un evento clave para Televisa, ya que permite a la empresa mostrar sus nuevas propuestas y estrategias de contenido para el año siguiente, atrayendo la atención de anunciantes y socios comerciales.

La exclusividad de los talentos presentes subraya la importancia que la empresa otorga a sus figuras más representativas y a la consolidación de su imagen corporativa.

De acuerdo a la primera información del Upfront, Televisa-Univisión ha revelado su ambiciosa programación para el año 2025, destacando una serie de novedades que buscan captar la atención de las audiencias. Durante el arranque del evento, los ejecutivos de la empresa, encabezados por Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, y Daniel Alegre, CEO de la compañía, presentaron los planes que incluyen el regreso de icónicos programas y la introducción de nuevos contenidos.