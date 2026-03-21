México

Rescatan a 29 perros que sufrieron maltrato extremo en Michoacán

Los animales se encontraron con evidente deterioro físico en la localidad de Sayuayo

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La Fiscalía General de Estado
La Fiscalía General de Estado cateó un domicilio con 29 perros abandonados (Foto: FGE)

Un operativo realizado en la colonia Las Brisas de Sahuayo, Michoacán, permitió el rescate de 29 perros en estado de abandono y con daños físicos, según informó el Ministerio Público. Durante el cateo, llevado a cabo tras obtenerse una orden judicial, una mujer identificada como Lizabeth ‘N’ fue detenida en el domicilio por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal.

El informe de señala que las autoridades localizaron a los animales en condiciones precarias, sin el mínimo higiene, alimentación ni resguardo. Entre los signos de maltrato detectados figuraban lesiones, desnutrición y un marcado deterioro en su estado de salud. A esto se sumaba que la vivienda mantenía condiciones insalubres, con gran acumulación de heces y basura, elevando el riesgo para los ejemplares.

Ante la magnitud del caso, especialistas y personal municipal participaron en el aseguramiento y traslado de los 29 perros a un lugar adecuado para su atención médica y resguardo provisional. De la misma manera, el Ministerio Público continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades legales contra la persona acusada.

(Foto: FGE)
(Foto: FGE)

Vecinos alertaron a las autoridades

El entorno en el que permanecían los canes presentaba un alto riesgo sanitario tanto para ellos como para vecinos del área, por la acumulación de heces, basura y objetos desusados. Especialistas veterinarios y autoridades municipales se hicieron cargo del manejo inmediato, el traslado y el resguardo temporal de los animales, procurando no agravar las lesiones y desnutrición detectadas en cada ejemplar.

El Ministerio Público de Sahuayo también anunció que el inmueble quedó bajo resguardo y los hechos serán integrados a la carpeta de investigación.

El maltrato animal en México

Siete de cada 10 mascotas en México son víctimas de maltrato, de acuerdo con un reciente estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El informe advierte que la falta de políticas públicas y la insuficiencia de recursos para la supervisión y control de la protección animal agravan este fenómeno, según la investigación divulgada por el IBD.

El análisis sostiene que el 69,8 % de los animales de compañía en el país enfrenta al menos una forma de abuso, como negligencia, abandono o violencia física, datos obtenidos por el Instituto Belisario Domínguez. La dependencia agrega que este contexto desafía a las autoridades locales en la aplicación uniforme de la ley, pues persisten marcadas disparidades entre entidades federativas.

El informe del Senado de la República resalta la urgencia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y dotar a los municipios de mayores capacidades para responder eficazmente a la problemática.

La investigación del IBD subraya que, aunque existen leyes para sancionar el maltrato animal, la implementación resulta limitada debido a la insuficiencia presupuestal y la falta de personal capacitado.

Las multas por maltrato y crueldad animal en Michoacán implican:

  • 3 a 8 años de prisión
  • 2 a 5 años por sustracción de animales domésticos

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