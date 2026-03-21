Las fotos de la exclusiva fiesta de cumpleaños de Aislinn Derbez: mira quiénes asistieron

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Aislinn Derbez reunió a sus amigos y hermanos en un restaurante de Polanco para celebrar su 40 cumpleaños con una fiesta marcada por el karaoke, el baile y una atmósfera de complicidad familiar y amistosa.

La actriz, reconocida por su trabajo en cine, televisión y su popular podcast, compartió imágenes y videos de la celebración a través de sus redes sociales, dejando ver detalles del encuentro.

¿Cómo fue el festejo de Aislinn?

La velada se realizó en un restaurante de Polanco, uno de los barrios más selectos de la Ciudad de México, donde la anfitriona estuvo acompañada por sus hermanos, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez.

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La presencia de figuras del entretenimiento como Saskia Niño de Rivera, Esmeralda Pimentel y Lety Sahagún aportó un aire de exclusividad al evento, que combinó la intimidad familiar con el círculo social de la actriz.

En el transcurso de la noche, los asistentes se sumaron al karaoke. Aislinn Derbez no solo cantó, sino que también invitó a sus hermanos a la pista, donde sorprendió con una “quebradita” junto a Vadhir, acaparando la atención de los presentes.

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La actriz expresó en redes sociales su satisfacción por la celebración y agradeció estar “rodeada de gente que amo”, describiendo la ocasión como un “cumpleaños soñado”.

La publicación recibió numerosas muestras de cariño y felicitaciones, fortaleciendo su imagen como figura cercana y apreciada en el medio artístico.

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La fiesta, documentada en historias y publicaciones de Instagram, mostró una atmósfera relajada donde la música, el baile y el encuentro entre amigos y familia dominaron la noche. De acuerdo con lo compartido por la propia Derbez, la celebración superó sus expectativas y se convirtió en “una noche inolvidable”.