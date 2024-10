Karime Pindter revela la verdadera razón por la que nunca defendió a Gala Montes de Adrián Marcelo

La exintegrante de Acapulco Shore aseguró que Gala Montes sería su "Colágeno" (Captura de pantalla YouTube Yordi Rosado)

Karime Pindter se convirtió en una de las personalidades más queridas de La Casa de los Famosos México, por lo que ahora que terminó su participación está rodeada de proyectos y de buenos amigos que le dejó el reality show.

Además de la buena relación que surgió entre todos los integrantes del ‘Team Mar’, la también conocida como “La Matrioshka” está dejando que las cosas fluyan con Gala Montes, con quien surgió un shippeo mientras estaban dentro del programa.

Debido a que por diez semanas estuvieron aislados, las famosas desconocían completamente sobre el famoso “Team Garime”, pero ahora que se están reintegrando a la realidad ya compartieron lo que pasará entre ellas.

(ViX)

Son varios los seguidores que esperan pueda surgir una relación entre las exhabitantes, sin embargo, también hay quienes señalan que todo se trata de marketing, pues durante su participación en el reality show de Televisa la exintegrante de Acapulco Shore nunca defendió a Gala Montes de los ataques de Adrián Marcelo.

Karime Pindter revela la razón por la que no defendió a Gala Montes

Los fieles seguidores de la influencer de 31 años saben que le gusta mantenerse alejada de los conflictos, pues fue una de sus principales características en Acapulco Shore.

Sin embargo, debido a que muchos usuarios siguen cuestionando su decisión de no interferir, Karime compartió sus razones en una entrevista con Yordi Rosado para YouTube.

“Siempre he sido mala para el pleito, para encarar, para decir las cosas y son cosas que estoy trabajando, pero el día del colchón nos funaron y nos enterraron, le dijeron cosas muy fuertes a Gala”, comentó.

Y añadió: “Yo traté de convivir con él, pero me di cuenta que trae una mentalidad muy fuerte que yo no comparto. Una cosa es decir que no limpias, pero ya meterse con la salud mental.”

Gala Montes recibió un ramo de rosas de Karime Pindter durante su participación con Paty Cantú. (Foto: Instagram)

Por otra parte, además de aclarar que no es buena para tener discusiones volvió a compartir los planes sentimentales que tiene con la actriz de melodramas , pues aunque quiere dejar que las cosas fluyan, reveló que la química dentro de la casa siempre fue de amistad.

“Nunca nos dimos cuenta de nada. Amiguísimas, atoradísimas. Sí, había química, pero pura amistad padre. Agarrarnos de la mano, pero química de admiración, pero no de ‘te voy a rellenar el bache con cemento’. Nunca sentimos eso”, declaró.

Sin embargo, no se cierra a la posibilidad de que se pueda dar una relación, aunque sí tiene presente la diferencia de edad: “Me da miedo perder la amistad y es que es mi colagenote, es mucha diferencia de edad”.