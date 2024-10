Juez asegura que salvó a AMLO de ir a juicio en 2005: “Él pudo contender” | VIDEO

Andrés Manuel López Obrador durante la campaña del 2006 Foto: Cuartoscuro

En el marco en que se siguen presentando rechazos a la reforma al Poder Judicial presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el magistrado Juan José Olvera López recordó que en 2005, cuando él fungía como juez, fue el encargado de rechazar el proceso de desafuero del entonces jefe de Gobierno de Distrito Federal, evitando que fuera llevado a juicio.

De acuerdo con lo expuesto por el antes mencionado, al desempeñarse como juez, tomó la decisión, de “rechazar la prevención del fiscal de llevarlo a juicio” lo que le llevó diversas consecuencias, haciendo hincapié en que se lograra que para el 2006 el originario de Macuspana, Tabasco pudiera figurar en la boleta electoral como candidato a la presidencia por primera vez.

“En 2005 el entonces exjefe de Gobierno, que es un caso publico en todos los sentidos, él mismo lo a publicado. Andrés Manuel López Obrador, ustedes saben, en su momento yo decidí como juez rechazar la prevención del fiscal de levarlo a juicio y eso como lo reportaron el día de hoy, de rechazar el caso penal, trajo algunas consecuencias entre otras que él pudiera ser habilitado para contender por primera vez en el año 2006″, recordó.

De acuerdo con lo expuesto por el ahora magistrado, en caso de que López Obrador sí hubiera sido procesado con base a las reglas constitucionales vigentes en la fecha antes mencionada, “ni siquiera (hubiera sido) candidato debido a esta decisión”.

“En abril del 2005 fue que se cerró el caso en su contra y él pudo contender, solo por mencionar, para no abarrotar esta información”.

Juan José Olvera López aseguró que gracias a su rechazo fue el tabasqueño pudo ser candidato a la presidencia por primera vez en 2006 Crédito: X @politicomx

El proceso de desafuero es un procedimiento legal que permite retirar la inmunidad o fuero constitucional a un funcionario público para que pueda ser juzgado por presuntos delitos. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, el proceso de desafuero se llevó a cabo en 2005, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México).

Dicho proceso comenzó debido a un desacato en torno a un predio expropiado que se utilizó para construir una carretera, a pesar de una orden judicial que lo prohibía. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero, retirándole la inmunidad procesal. Esto permitió que las autoridades judiciales pudieran proceder legalmente contra él. Sin embargo, posteriormente las acusaciones fueron desestimadas y el caso no avanzó judicialmente.

Este episodio tuvo importantes implicaciones políticas y mediáticas, afectando tanto la carrera política de López Obrador como el panorama electoral en México.

Así fue la primera “contramañanera”

Las palabras del magistrado se dieron durante la primera “contramañanera” organizada por el colectivo Artículo 41, la cual se ha encargado de refutar la reforma aprobada al Poder Judicial, donde ademas justifican el paro de labores que ha sido severamente criticado por el actual Gobierno de México.

Bajo esa tónica, la magistrada Adriana Ortega Ortiz remarcó que “no estamos en paro, estamos en una reducción de actividades y el matiz parece menor, pero no es así, los casos sí se están atendiendo y una cosa también muy importante los que están definitivamente con toda su fuerza son los trabajadores del Poder Judicial Federal y son trabajadores que no solo están defendiendo sus derechos, no nos equivoquemos, todos los trabajadores del Poder Judicial y los titulares que nos hemos sumado estamos seguros de que estamos defendiendo la independencia judicial y la justicia que merece la gente”.

Como parte de sus argumentos aclararon que no están en paro, sino en una "reducción de actividades" que es diferente, ya que siguen atendiendo casos urgentes. Crédito: @IndependenciaJudicialMX / YouTube

Tras esa postura, el magistrado que aseguró haber salvado a López Obrador de haber ido a juicio, insistió en que los recursos que se han interpuesto en contra de la reforma al Poder Judicial deben ser agotados en los Tribunales, al tiempo de dejar en claro que la postura, tanto del Gobierno de México como del partido Morena es legitima.

“Estamos en un momento de efervescencia, pero en este momento preciso los asuntos se encuentran en la zona de los tribunales como corresponde a un proceso de reforma tan importante como este; entonces la postura que tiene la Presidencia, los legisladores, es una postura legítima en parte, ellos no son los jueces”.