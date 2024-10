¿Contra Adrián Marcelo? Ricardo Peralta confiesa su peor error en “La Casa de los Famosos México”

Ricardo Peralta se arrepiente de esto tras salir de La Casa de los Famosos México (Vix)

Si bien Adrián Marcelo fue el habitante más odiado de La Casa de los Famosos México, otros miembros del cuarto Tierra también recibieron muchas críticas por parte de la audiencia. Tal fue el caso de Ricardo Peralta, quien fue acusado de todo, especialmente de “machismo” por soltar ciertos comentarios contra las mujeres y por no callar y reírse de chistes misóginos que soltaban sus compañeros.

En una entrevista en Netas Divinas, Ricardo Peralta confesó qué fue de lo que más se arrepiente de su participación en el reality show, y fue precisamente, no frenar ciertos insultos a las mujeres en el afán de mantenerse en el juego.

“De lo que sí me arrepiento muchísimo fue del pacto patriarcal. En este juego por sobrevivir dejé pasar muchas cosas por alto, eso es lo me hizo decir ‘Ay, Ricardo, por Dios’”.

Ricardo Peralta aseguró que deberá tomar terapia para afrontar el impacto emocional de ser odiado en Internet Crédito: El 5, YouTube

Para especificar más, explicó que tuvo una actitud en donde no encaró a los hombres del programa de televisión que decían cosas misóginas: “No detenía cuando otro caballero habla mal de una mujer. Esa olla express explotó y dije ‘no puede ser que no pude hacer algo antes’”.

Y es que Ricardo Peralta siempre ha sido muy vocal con respecto a los derechos de las minorías y la lucha en contra del machismo, por lo que su actitud en La Casa de los Famosos ocasionó que muchos de sus fanáticos se sintieran decepcionados.

¿Qué es el pacto patriarcal que Ricardo Peralta no pudo romper?

El pacto patriarcal es un concepto sociológico que se refiere a las normas y acuerdos implícitos dentro de una sociedad que perpetúan y mantienen la dominación masculina. Este pacto no es un acuerdo formal, sino un entendimiento tácito que refuerza el poder y privilegio de los hombres sobre las mujeres, y se manifiesta en diversas estructuras sociales, políticas y económicas.

A través del pacto patriarcal, se tienden a justificar y normalizar comportamientos y creencias que marginan a las mujeres, limitando sus oportunidades y derechos. Esto puede incluir desde diferencias salariales y baja representación en posiciones de poder, hasta cuestiones más cotidianas como la distribución desigual de tareas domésticas o el acoso en espacios públicos y laborales.

Además, el pacto patriarcal a menudo involucra a mujeres que, consciente o inconscientemente, perpetúan estas dinámicas, a veces por temor a la represalia o simplemente por aceptar los roles tradicionalmente asignados. Las críticas al pacto patriarcal se centran en la búsqueda de equidad de género y la deconstrucción de estas normas opresivas. Los movimientos feministas y activistas trabajan para visibilizar y desmantelar estas estructuras, promoviendo una sociedad más justa e inclusiva, donde las relaciones de género no estén basadas en jerarquías de poder.