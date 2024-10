Adrián Marcelo revela lo que sintió tras la “traición” de Poncho de Nigris

Adrián Marcelo sigue rompiendo el silencio Crédito:YT/ La Taquilla, con René Franco

Adrián Marcelo, el habitante más controvertido de La Casa de los Famosos México, pasó un tiempo en silencio tras su escandalosa salida del reality show; sin embargo, luego de algunas semanas, decidió romper el silencio y ha soltado más de una exclusiva en varias entrevistas.

Ya ha confesado que tiene una “death note”, es decir, una lista de personas de las que, de alguna manera, desea vengarse: gente que fue su enemiga abiertamente dentro y fuera del programa de televisión, y también personas que “le dieron la espalda”.

En relación a esto, Adrián Marcelo fue cuestionado sobre lo que piensa de “la traición” de Poncho de Nigris, una de las celebridades que no hablaron nada bien de él mientras estaba en el juego. Su respuesta fue clara: no le importa, pero hay una razón.

“No me dolió, en el caso de él la realidad es que ya lo esperaba. Cuando esperas mucho y te traicionan es cuando duele, cuando no esperas nada, no”.

Y detalló más sobre cómo funciona su famosa death note: “Sí, de la death note, los primeros no son los que más me han tirado, sino de los que uno esperaba que sacaran el pecho y que dijeran ‘yo conozco a este vato y todo lo que dicen son falacias y difamaciones’”.

No obstante, admitió que no los culpa, pues comprende que a veces al ser famosos no pueden arruinar su reputación: “He hecho mucho ejercicio de reflexión, mucha introspección. Este es una reality donde nadie tiene que sacrificar su imagen social por defender a una figura pública”.

La polémica participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo, conocido por su participación en el reality show La Casa de los Famosos México, fue el epicentro de una serie de controversias que culminaron en su salida del programa. Durante su estancia, el comediante fue objeto de críticas por comentarios que muchos consideraron ofensivos, lo que generó un intenso debate tanto dentro como fuera del show.

Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando Marcelo hizo una declaración sobre la eliminación de mujeres en el programa, lo que provocó una fuerte discusión con la actriz Gala Montes. Este incidente no fue aislado, ya que también fue criticado por sus comentarios sobre la salud mental de Montes y su relación con su madre, lo que llevó a acusaciones de violencia psicológica y misoginia por parte de los seguidores del reality.

La controversia en torno a Adrián Marcelo reflejó las divisiones en la audiencia respecto a su estilo humorístico y su comportamiento en el programa. Las críticas se intensificaron, y su permanencia en el show se volvió insostenible, resultando en su eventual salida. La situación puso de manifiesto las tensiones sobre los límites del humor y el respeto en los medios de comunicación.