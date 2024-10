Reportero revela en ‘La Mañanera’ que el juez Brian Cogan no comparó a García Luna con ‘El Chapo’; esto fue lo que le dijo

El exfuncionario mexicano fue sentenciado a 38 años de prisión. Crédito: Reuters

Durante la tarde del 16 de octubre, el juez estadounidense Brian M. Cogan acaparó los focos de atención tras condenar a 38 años de prisión a Genaro García Luna y presuntamente compararlo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa. Sus declaraciones incluso fueron retomadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pero todo apunta a que sus palabras fueron modificadas.

En la conferencia de prensa matutina de este 18 de octubre, el reportero Ramón Flores de El Centinela Informa reveló que varios medios de comunicación ‘matizaron’ las palabras que juez dirigió a García Luna, al punto de cambiar su significado.

Según informó, él estuvo presente en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en la audiencia de sentencia del exsecretario de Seguridad Pública, por lo que fue testigo tanto de la intervención de García Luna, como de la respuesta del juzgador.

“Nos urgía llegar a ‘La Mañanera’ porque para mí es una pena el haber escuchado como, ayer, le matizaron la información varios periodistas y la publicaron aquí en el país diciendo que el juez Brian Cogan había comparado a García Luna con ‘El Chapo’ Guzmán”, declaró.

El comunicador reveló que el juez nunca comparó a García Luna con 'El Chapo' Guzmán. (Captura de pantalla)

¿Qué fue lo que dijo el juez Brian Cogan? Sí mencionó a ‘El Chapo’

De acuerdo con el comunicador, después de que García Luna terminó de leer la carta con la que pidió a la justicia de EEUU se compadecieran de él, el juzgador hizo uso de la palabra con el rostro descompuesto.

“Le dijo: Usted es capaz de estar en la iglesia los fines de semana y saliendo negociar con los narcotraficantes. Me dice que es padre de familia, que fue muy educado, pero su carta no me conmueve porque usted dejó que creciera ‘El Chapo’ Guzmán, que se extendiera, que se fortaleciera.

Remata diciendo: usted no es como ‘El Chapo’ Guzmán, usted es peor que ‘El Chapo’ Guzmán”, relató.

Juez Brian M. Cogan. (REUTERS/Jane Rosenberg)

La confusión se generó debido a que, en su intervención, el juez Brian M. Cogan refirió que la conducta de García Luna era igual a la de un tipo criminal, “como la de ‘El Chapo’ Guzmán”.

Sin embargo, algunos medios citaron:

Usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree (...), pero su conducto es la misma que la de ‘El Chapo’.

Cogan sentenció a 38 años en prisión a García Luna tras ser encontrado culpable de cinco delitos vinculados al narcotráfico en febrero de 2023. También le ordenó el pago de una multa de 2 millones de dólares.

ARCHIVO - Genaro García Luna habla en entrevista con The Associated Press en Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2009. (AP Foto/Dario Lopez-Mills, Archivo)