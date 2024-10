Hijo de Felipe Calderón defiende a su padre y lanza contundente mensaje a Marko Cortés: “El peor presidente del PAN”

García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión en EEUU. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Luego de que el pasado miércoles, un tribunal de Estados Unidos condenara a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, a 38 años de cárcel por crímenes de narcotráfico y delincuencia organizada, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) le exigió una explicación al expresidente Calderón sobre si estaba enterado de las actividades delictivas de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Tras esto, el hijo del ex mandatario, Luis Felipe Calderón Zavala, defendió a su padre por medio de su cuenta de la red social X, antes Twitter. Y es que por medio de una publicación, Calderón Zavala compartió el fragmento de una entrevista que tuvo su padre con el periodista Ciro Gómez Leyva, donde asegura que a Marko Cortés se le conoce como el 3M, por Marko, Mediocre y Miserable.

Ante esto, el joven de 26 años señaló lo siguiente: “A @MarkoCortes le dicen el 3M: 1. Marko 2. Mediocre 3. Miserable. No es tanto que “lo dijo Calderón”, lo dicen los terribles resultados que @MarkoCortes tuvo como dirigente del partido. Sin duda el peor presidente del PAN de la historia”.

Anteriormente, Calderón Zavala también compartió la entrevista completa entre su padre y Ciro Gómez Leyva, y señaló que hablaba sobre García Luna con objetividad y la situación actual del país, además de que dijo que era una entrevista que valía la pena escuchar por conocimientos, por morbo o por la forma en que “humilla y exhibe” a Marko Cortés.

(X @Luisfecalderonz)

“@FelipeCalderon, con objetividad, habla sobre Genaro y la situación actual del país. Es una entrevista que vale la pena escuchar, por conocimientos; por morbo, o aún mejor; por la forma en la que humilla y exhibe a @MarkoCortes al final de la entrevista. No tiene desperdicio”, expuso en su tuit.

¿Qué dijo Marko Cortés a Felipe Calderón?

El pasado miércoles, Marko Cortés, líder del PAN, se lanzó contra el ex presidente Felipe Calderón y contra su ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. En conferencia de prensa desde el Senado, Cortés exigió a Calderón dar cuenta de las actividades de García Luna en su sexenio.

“Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró, y si no se enteró, por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo federal es responsable también de todo su equipo de gobierno”, afirmó.

Cortés señaló que desde el PAN no querían “que se presenten más Garcías Lunas en nuestro país, nosotros queremos que quien la haya hecho la pague, sea del gobierno que sea y que además caiga sobre de él todo el peso de la ley”.

(X@Luisfecalderonz)

Calificó de lamentable el hecho de que el caso de García Luna fuera investigado en EEUU y no en México.

“Lo que lamentamos y mucho es que esta detención y esta sanción haya tenido que ser en Estados Unidos y no en nuestro país, y por ello es que insistimos en que se tipifique el narcoterrorismo, para que ya entre autoridad y criminal no se estén encubriendo, que no se estén protegiendo, que no haya complicidad.

“En el momento que haya una real colaboración internacional, en ese momento rompes la cadena de la corrupción y de la complicidad de la que sin duda García Luna fue parte”, dijo Cortés.