El día que Liam Payne canceló el que sería su último concierto en México

El cantante canceló la que pudo ser su última visita a Latinoamérica. (REUTERS/Charles Platiau)

En 2023, Liam Payne tenía programados una lista de conciertos en Latinoamérica como parte de su gira mundial, sin embargo, cinco días antes de arrancar su presentación en Lima, Perú, anunció la cancelación de las fechas por motivos de salud. México estaba en los planes.

“Hola, chicos, realmente es lo último que quería decirles, pero básicamente he estado un poco mal recientemente y terminé en el hospital con una infección renal grave. Empezamos los ensayos y me acaban de avisar que ahora no es el momento adecuado para mí. En el camino he intentado recuperarme de esto, con las mejores personas a mi alrededor... pero sí, vamos a tener que reprogramar la gira. Por favor busquen la forma de pedir reembolso” comentó el cantante en un video en sus redes sociales publicado el 25 de agosto de 2023.

El cantante inglés padecía un mal funcionamiento en uno de sus riñones, por lo que enfrentó desafíos de salud desde su nacimiento según, compartieron sus padres en distintas ocasiones.

El que pudo ser el último concierto del ex One Direction en México estaba programado para el 12 de septiembre de 2023 en el Pepsi Center de la capital del país, recinto con capacidad para 8 mil asistentes, y sería el cierre de la gira de Liam Payne por América Latina.

El trágico fallecimiento del cantante

Fans se acercaron al hotel del incidente (REUTERS/Agustin Marcarian)

El cantante ya no se volvió a presentar en México, este miércoles falleció en Buenos Aires, Argentina, a los 31 años de edad al caer del tercer piso del Hotel Casa Sur.

Luego de un llamado al 911, personal policial de la Comisaría 14B se dirigió al lugar donde se informaba sobre “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”. Al llegar al lugar, el Sistema de Atención Médica de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires (SAME) constató su deceso. “Se habría arrojado al vacío desde un tercer piso”, confiaron a Infobae fuentes del caso que se investiga como “suicidio”.

El músico ingresó al hotel el domingo 13 de octubre sin compañía. Allí permaneció hasta este miércoles, cuando, en horas de la tarde, el encargado del lugar escuchó un fuerte ruido en la parte trasera. Al dirigirse al sector, el hombre constató que un huésped, presuntamente, se había arrojado al vacío desde el balcón de su habitación.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró en declaraciones televisivas que se trató de una caída de alrededor de 13 o 14 metros y que sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”.

Liam Payne había permanecido en Argentina desde el 30 de septiembre, cuando viajó para presenciar el show de su excompañero de One Direction, Niall Horan en el Movistar Arena de la capital argentina, que se llevó a cabo el 2 de octubre.

Su exitoso paso por One Direction y su carrera como solista

Liam Payne arrives for the Brit Awards at the O2 Arena in London, Britain, February 20, 2019. (REUTERS/Peter Nicholls)

Su carrera comenzó con la exitosa boy band británico-irlandesa, One Direction, formada en 2010 durante el programa The X Factor por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Luego de una pausa indefinida de la banda en 2016, Payne comenzó su recorrido como solista que estuvo cargado de altibajos, mientras su vida privada se fue tornando cada vez más complicada.

Ese mismo año, Liam firmó con Republic Records y en mayo de 2017 lanzó su primera canción solista llamada “Strip That Down” (Quita eso), la cual contó con la colaboración del rapero Quavo. A partir de allí, se pudo vislumbrar que su estilo iba hacia un sonido más r&b, melancólico y reflexivo.

El 16 de agosto de 2018, anunció la fecha de su primer EP First Time (Primera vez). Se publicó finalmente para su descarga digital a través del sello Capitol Records el 24 de agosto de 2018. Para su promoción estrenó el sencillo principal del mismo nombre en colaboración con French Montana.

El 6 de diciembre lanzó su primer álbum como solista titulado “LP1″, el disco contó con un total de 17 canciones que incluían éxitos que había sacado previamente como sencillos en los que se destacan “Strip That Down”, “Stack It Up” (Apilarlo) y “Live Forever” (Vive para siempre).