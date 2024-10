Así fue el primer concierto de One Direction con Liam Payne en México

La primera vez en que One Direction estuvo en México fue en el Foro Sol Crédito: Cuartoscuro

En el año 2013, la banda británica One Direction desató una ola de entusiasmo en el Foro Sol —Hoy Estadio GNP Seguros— de la Ciudad de México durante el primero de sus dos conciertos programados en el país. Con un escenario adornado por un castillo y un despliegue de luces, la agrupación inició su presentación con temas como Up All Night, I Would y Heart Attack, según recuerdan los afortunados fans que pudieron estar ahí.

El concierto de la gira Up All Night Tour reunió a más de 50 mil personas y con el paso de los años, se convirtió en un registro del fervor que los seguidores de Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson despertaban juntos en ese entonces. Las fanáticas no dejaron de corear cada canción, demostrando el impacto que One Direction ha tenido en su carrera musical.

Durante el espectáculo, Harry Styles expresó su asombro por la intensidad del público, describiendo la experiencia como “una locura”. La banda continuó con éxitos como More Than This, Loved You First, One Thing, C’mon C’mon, Change My Mind y One Way or Another— el popular cover de Blondie— este último provocando que todos los asistentes se levantaran para cantar y bailar.

"Telehit outfits" fue lo que escribió One Direction en su cuenta de Instagram horas antes de su presentación en el Foro Sol el 26 de noviembre de 2015, el último evento en que estuvieron en México (Instagram/@onedirection)

El ambiente en el recinto se tiñó de rojo, color emblemático de la banda, mientras las seguidoras gritaban frases de amor hacia sus ídolos. Además, los integrantes de One Direction interactuaron con el público leyendo tuits, uno de los cuales les pedía que bailaran como Shakira. En respuesta, Niall Horan se colocó globos en el pecho y bromeó sobre ser “el que más chichis tiene”, antes de interpretar Last First Kiss.

El concierto también incluyó momentos emotivos con canciones como “Moments” y “Back for You”, antes de que la banda tomara un descanso para cambiarse de vestuario. Durante la pausa, se proyectó un video que mostraba a los miembros de la banda realizando bromas en las calles de Londres, disfrazados de ancianos, músicos hippies y otros personajes.

La noche fue un reflejo del éxito y la conexión que One Direction ha logrado establecer con su audiencia, consolidándose como una de las bandas más queridas de toda una generación. Ese evento marcó a todos los directioners del momento y fue recordado por mucha gente tras el fallecimiento de Liam Payne en Buenos Aires, Argentina.

La vez en que las fans de One Direction hicieron una curiosa petición a El Chapo Guzmán

En julio de 2015, un peculiar movimiento en redes sociales llamó la atención en México: el hashtag #CHAPOMEXICONEEDS1D se volvió tendencia cuando los fanáticos de One Direction pidieron al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán que trajera a la banda británica al país. Este inusual pedido coincidió con la fuga de El Chapo del penal del Altiplano, lo que llevó a los seguidores a considerar que era el momento perfecto para hacer su solicitud.

(Captura de pantalla)

El contexto de este fenómeno se remonta a los Premios Telehit de 2015, donde One Direction se presentó por última vez en México. Este evento se ha convertido en un episodio memorable y “controversial” dentro del fandom mexicano, especialmente tras el fallecimiento de Liam Payne, uno de los integrantes de la banda. A pesar de que la agrupación ya mostraba signos de distanciamiento, Payne fue uno de los miembros que participó en el concierto.

La desesperación de los fanáticos por ver a Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne juntos en un escenario mexicano llevó a algunos a expresar su frustración en redes sociales, incluso bromeando con la idea de recurrir a figuras más extremas si su petición no era atendida. La etiqueta #CHAPOMEXICONEEDS1D se convirtió en un último recurso para intentar asegurar la presencia de la banda en el país, pues finalmente se presentaron en los Premios Telehit.