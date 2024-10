“Le duró poco el orgullo”: así llegó Claudio X. González Laporte a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum | VIDEO

En el pasado, el empresario se quedó plantado por la mandataria federal | Crédito: Cuartoscuro

La mañana de este martes 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dieron a conocer que se llevaría a cabo una reunión con empresarios estadounidenses como parte del CEO Dialogue, también llamado, Diálogos de Alto Nivel donde se abordarían temas de interés para ambas naciones, entre ellas la discusión del TMEC que arrancará en 2025. Si bien se esperaba la presencia de miembros de la iniciativa privada, llamó la atención la llegada de Claudio X. González Laporte, padre de Claudio X. González, uno de los principales opositores del actual gobierno.

El nombre de empresario llamó la atención durante la jornada electoral del pasado 2 de junio debido a que se rumoró que la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lo había dejado plantado justo en el momento en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) la confirmó a ella como ganadora de la contienda.

Al término de la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, los invitados al evento comenzaron a llegar a la sede presidencial, entre ellos el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar quien tuvo roces con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la reforma al Poder Judicial.

Llega Ken Salazar a palacio nacional para el diálogo de alto nivel México-EEUU

Momentos después de la llegada del diplomático, Claudio X. González Laporte fue captado ingresando al inmueble ubicado en el corazón de la capital y, sin mediar palabra alguna o sin algún tipo de recibimiento especial, procedió a seguir su camino por uno de los patios del inmueble para la que es su primera reunión con la mandataria federal.

“Que guarden las carteras”; “¡Hay que pasarlo por la báscula cuando salga, a ver si no se picó algo!”; “que poquito le duro el “ORGULLO”, se lee en redes sociales.

El empresario forma parte de los Diálogos de Alto Nivel con la presidenta en Palacio Nacional. |Crédito: X @JucaNoticias

¿Quién es Claudio X. González Laporte?

Claudio X. González Laporte es un destacado empresario mexicano, conocido principalmente por su liderazgo en Kimberly-Clark de México. Ha tenido una influencia significativa en el ámbito empresarial del país, especialmente durante los períodos de gobierno del PRI, donde mantuvo estrechas relaciones con líderes políticos y participó activamente en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

Su influencia en el sector empresarial ha sido notable en la promoción de políticas económicas y empresariales. Al ser padre de uno de los principales del movimiento de la denominada Cuarta Transformación causó revuelo, más cuando se informó que la presidenta le había hecho un desplante.

Claudia Sheinbaum Pardo, entonces virtual presidenta electa de México, sostuvo una reunión significativa con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el miércoles 19 de junio. Durante este encuentro, la morenista compartió las directrices que guiarían su futura administración y por ello, abordó el controvertido Plan C promovido por el entonces titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Este evento marcó una de las primeras actividades de Sheinbaum como futura titular del Poder Ejecutivo, lo que le otorgó una relevancia especial.

El rotativo La Jornada publicó en sus redes sociales una serie de fotografías donde se ve al empresario cabizbajo esperando en un salón a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y, tras varios minutos de espera, sale de la sala sin haber podido reunirse en privado con ella, lo que generó de manera inmediata conmoción.

El empresario intentó reunirse en privado con la presidenta electa pero no lo recibió Crédito: X @lajornadaonline|Luis Castillo

El entonces presidente López Obrador fue cuestionado sobre este suceso por lo que se apresuró a salir en defensa del empresario ya que dijo, además de la carrera que lo caracteriza, es una persona de la tercera edad que merecía un mejor trato, especialmente por parte de los medios de comunicación e internautas.

“Ayer no me gustó la foto de Claudio X. González, papá, creo que eso no se debe de hacer porque puede pensar distinto a nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que ensañarse, ese es el término y hay que respetar a todos y él es un hombre mayor. Según entiendo, es expresar que quiere ayudar y él puede ayudar y yo creo que debe ser bien recibido, él y todos”, dijo el tabasqueño.

La presidenta, por su parte, prometió la mañana de este martes que tanto ella como su equipo de trabajo, ofrecerían una conferencia de prensa mediante la cual darían detalles del CEO Dialogue, evento donde México funge como anfitrión.