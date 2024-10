“Mi amor de las estrellas”, el K-drama de Jun Ji-hyun que mezcla ciencia ficción y romance

Debido a su gran popularidad el drama fue extendido de 20 a 21 episodios y un epílogo. (Prime Video)

Mi amor de las estrellas (My Love From the Star) es un drama surcoreano estrenado en diciembre de 2013, está protagonizado por Jun Ji-hyun y Kim Soo Hyun, quienes interpretan a una pareja de un extraterrestre enojado con la sociedad y una actriz muy reconocida.

Este drama, que también es conocido como “Hombre de las Estrellas”, tiene como a una de sus protagonistas a Jun Ji-hyun, una modelo y actriz conocida por su participación en proyectos como My Sassy Girl (Mi chica descarada, 2001), The Legend of the Blue Sea (La leyenda del Mar Azul, 2016) y en la serie de intriga de Netflix, Kingdom (2019).

Kim Soo Hyun es un actor conocido por su versatilidad y talento dentro de proyectos de televisión como Dream High (Sueña sin límites, 2011), Moon Embracing the Sun (La luna abraza al sol, 2012) y La reina de las lágrimas (2024). Además de su éxito en pantalla chica, también ha protagonizado películas como The Thieves (El gran golpe, 2012) y Secrently, Geatly (En secreto enormemente, 2013).

La serie está dirigida por Jang Tae Yoo de Knight Flower (2024) y Oh Choong Hwan de Big Mouth (Boca grande, 2022), además está escrita por la guionista de My Husband got a family (Mi marido tiene familia, 2012), Park Ji Eun. Fue transmitida a través de la cadena de televisión SBS del 18 de diciembre al 27 de febrero de 2014.

Debido a su popularidad en China, el drama fue estrenado en un largometraje de dos horas por la productora china Meng Jiang Wei, se estrenó en cines en el verano del 2014. (Netflix)

De qué trata “Mi amor de las estrellas”

Do Min-joon (Kim Soo Hyun) es un extraterrestre con habilidades extraordinarias, como visión mejorada y teletransportación, quien ha vivido en la Tierra durante 400 años. A lo largo del tiempo, ha mantenido un perfil bajo para evitar ser descubierto, ahora trabaja como profesor de astronomía malhumorado. Su plan es regresar a su planeta natal cuando una serie de acontecimientos astronómicos coincidan con su plan de regreso a casa.

Su vida da un giro inesperado al conocer a Cheon Song-yi (Jun Ji-hyun), una famosa actriz que se muda al apartamento vecino, que se encuentra en un escándalo mediático que amenaza la estabilidad de su carrera y su vida sentimental está igualmente en crisis.

La relación entre Cheon Song-yi y Do Min-joon evoluciona a lo largo de la serie. Inicialmente, Min-joon intenta mantener su distancia debido a su naturaleza extraterrestre y la misión de regresar a su planeta. A pesar de sus esfuerzos, se siente atraído por la personalidad caótica de Song-yi.

Song-yi, por su parte, es una celebridad que, aunque al principio desconoce la verdadera identidad de Min-joon, comienza a sentir curiosidad e interés por él. A medida que comparten más momentos juntos, su relación se vuelve más cercana y emocional.

La interacción entre ellos está llena de humor, confrontaciones y momentos tiernos, lo que le da profundidad a su conexión. El drama explora cómo el amor trasciende barreras aparentemente insuperables, mientras ambos personajes aprenden a aceptar sus sentimientos y las implicaciones de su relación especial.

En 2016 hubo rumores de una segunda temporada pero fueron negados por el director. (Kocowa)

Dónde ver “Mi amor de las estrellas” desde México

El K-drama “Mi amor de las estrellas “está disponible para ver en plataformas de streaming con series de televisión asiáticas como Viki Rakuten, Max, Amazon Prime y Kocowa. Esta serie de fantasía intergaláctica y romance cuenta con una temporada de 21 capítulos y un especial, con una duración de 60 minutos cada uno. Asegúrate de verificar la disponibilidad según tu ubicación, ya que puede variar.