Harfuch confirma reunión de alcalde de Chilpancingo en Petaquillas, zona controlada por Los Ardillos, antes de su ejecución

Omar Garcia Harfuch, titular de la SSPC, descartó que Arcos Catalán contara con escoltas de seguridad el día de su asesinato (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, en Guerrero, se dirigía a una reunión solo y sin escoltas momentos antes de su asesinato, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum de este martes, García Harfuch fue cuestionado sobre los avances en la investigación de Arcos Catalán, quien fue privado de su vida el pasado domingo 6 de octubre, a tan sólo seis días de haber asumido el cargo.

El secretario de Seguridad indicó que no podía proporcionar mucha información debido a que las investigaciones las lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Sin embargo, dio a conocer algunos detalles sobre lo ocurrido, como el lugar al que se dirigía el alcalde ese día.

De acuerdo con los reportes presentados por Harfuch, el 6 de octubre Arcos Catalán tenía planeado asistir a una reunión en Petaquillas, localidad ubicada en Chilpancingo. Aunque se desconoce el motivo del encuentro y las personas que participarían en el mismo, se detalló que el alcalde iba solo y no contaba con escoltas de seguridad.

Alejandro Arcos fue asesinado el 6 de octubre en Chilpancingo, Guerrero. (Foto: Infobae)

“El alcalde iba acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en una camioneta, sin escoltas y sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. No iba acompañado”

Harfuch expuso que en una comunidad de la región (no indicó cuál), se perdió comunicación con el alcalde y desde ese momento no tuvieron conocimiento sobre su paradero. Momentos después se realizó el hallazgo de un hombre decapitado al interior de una camioneta blanca tipo pick up.

La unidad (cuyo propietario se desconoce) fue abandonada sobre la vía pública en la colonia Villas del Roble. En el asiento del copiloto se encontraba el cuerpo decapitado de la víctima, cubierto con una cobija gris. En el toldo de la camioneta fue colocada una cabeza humana, como se mostró en fotografías que se difundieron en redes sociales.

Posteriormente se informó que la víctima que aparecía en esas fotografías era precisamente Alejandro Arcos Catalán, quien apenas el 30 de septiembre había asumido el cargo como presidente municipal de Chilpancingo.

Celso Ortega es considerado como el actual líder de Los Ardillos (Foto: Twitter@DeniseMaerker)

Presencia de Los Ardillos en Petaquillas

Petaquillas es una localidad de Chilpancingo que hasta 2020 contaba con una población de 12,544 habitantes (6,490 mujeres y 6,054 hombres), según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este poblado se ha registrado una fuerte presencia de un grupo criminal conocido como Los Ardillos, cuyos integrantes se han involucrado en actividades de extorsión, secuestro y narcotráfico, principalmente.

Petaquillas se ubica al sur de Chilpancingo y sirve como punto de entrada al municipio de Quechultenango, donde son originarios los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, cabecillas de Los Ardillos.

El 5 de julio de 2023, Jesús Echeverría Peñafiel, alias ‘El Topo’, fue detenido en Petaquillas. Este sujeto fue identificado como miembro de la Policía Comunitaria “Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero” (UPOEG), acusada de ser un brazo armado de Los Ardillos. Su detención generó bloqueos carreteros en la Autopista del Sol.

Aunque la presencia de Los Ardillos se extiende a otros municipios de Guerrero como Chilapa y Joaquín Herrera, se desconoce si esta agrupación está detrás del asesinato del alcalde de Chilpancingo.

Hasta el momento no se han determinado las razones por las que Arcos Catalán se iba a trasladar a Petaquillas el 6 de octubre. Previo a su asesinato, el alcalde se encargó de recorrer diversas zonas de Chilpancingo para evaluar las afectaciones del huracán John y brindar atención a las personas damnificadas.