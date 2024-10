Argentina queda impactada tras subirse al Cablebús de la línea 3 de CDMX; reacción se hace viral

Afirmó que es muy eficiente y pudo llegar rápido a su destino que era la Cineteca Nacional. (TikTok / @euge.silvestri)

La reciente inauguración de la Línea 3 del cablebús ha causado una gran impresión tanto en los capitalinos como en los visitantes extranjeros de la Ciudad de México. En esta ocasión, la tiktoker argentina Euge Silvestri compartió su experiencia a través de un pequeño documental en su red social, el cual se ha vuelto viral, alcanzando más de 25 mil reproducciones.

En su video, Silvestri decidió abordar el nuevo cablebús que recorre 5.42 kilómetros desde el Metro Constituyentes (Línea 7) hasta el pueblo de Santa Fe.

“Vamos a tomar el nuevo cablebús de la CDMX que nos va a llevar a la Cineteca Nacional y les vamos a mostrar cómo se ve la Ciudad de México desde arriba”, explicó la tiktoker, mientras grababa su experiencia desde los torniquetes y la fila para abordar la cabina.

La creadora de contenido al parecer no se mareo por la gran altura. (TikTok / @euge.silvestri)

Una vez concluido su recorrido, Euge compartió su entusiasmo: “Acabamos de bajar del cablebús de la Línea 3. Increíble, pudimos ver un montón de cosas de la Ciudad de México. Súper rápido, no había fila. Muy recomendado”, finalizó con alegría.

El video ha generado reacciones positivas en los comentarios, donde varios internautas aplauden su perspectiva sobre la capital mexicana. “Gracias hermosa, porque te gusta mi país, eres mexicana”, escribió un usuario. Otro agregó: “Gracias por las bellas palabras, qué bueno que más extranjeros hablen bien de mi país”. También hubo recomendaciones de otros usuarios: “Visita las demás líneas, estoy seguro que te vas a impactar con los paisajes que veas en la línea 1 y 2″.

Este fenómeno no es aislado. Infobae México también destacó un video de otra tiktoker, la rusa Yana Yoga, quien también documentó su experiencia en la nueva línea 3 del cablebús. Sin embargo, ella confesó que le incomodaban un poco las alturas.

La tiktoker aseguró que el nuevo cablebús le ayudó en llegar más rápido a su destino. (TikTok / yana_yoga_rusa)

“Algo que no me gusta es que la panza se siente como la Montaña Rusa. Ya sé que suena raro, pero soy rusa y no me gustan las Montañas Rusas. Es mucho más alto de lo que yo pensaba”, comentó.

La creadora de contenido Yana expreso su felicidad al subirse por primera a la línea 3 del Cablebus de la CDMX Crédito: TikTok / yana_yoga_rusa

La atención mediática y las experiencias compartidas por estos turistas resaltan la importancia del cablebús como un nuevo atractivo turístico en la Ciudad de México, que no solo facilita el transporte, sino que también ofrece vistas espectaculares de la ciudad desde las alturas.