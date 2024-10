Paola Durante revela reunión entre Paul y los implicados en el caso Paco Stanley

La muerte de Paco Stanley sigue resonando en el mundo del espectáculo (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Uno de los momentos más emotivos de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México segunda temporada fue el reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley, quien ingresó a las instalaciones en una dinámica de congelados.

El hijo de Paco Stanley confesó que se trataba de una decisión tomada por él mismo con el objetivo de cerrar un capítulo de su vida. Cuando estuvo frente a Mayito -uno de los falsamente acusados del asesinato de su padre, y que salió de prisión por falta de pruebas- le dijo:

“Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo... y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija... Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades lo hiciste muy bien”.

Paola Durante fue encarcelada un año por su presunta vinculación al crimen de Paco Stanley, delito del que fue exonerada por falta de pruebas. (@programahoy)

El momento fue tendencia en redes sociales y provocó la sorpresa de los televidentes. Luego de que terminó La Casa de los Famosos México y Mario Bezares se coronó como el gran ganador de la temporada, hubo un nuevo encuentro con el hijo de su amigo y socio, donde hubo abrazo incluído.

Paola Durante, quien también pasó un tiempo en la cárcel falsamente acusada por el caso Stanley, tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde habló del encuentro entre Mayito y Paul y adelantó que hay planes de una reunión entre algunos cercanos a Paco (en el momento del asesinato) y el conductor de Hoy.

La revelación de Paola Durante que reafirma el fin de un capítulo oscuro para Paul Stanley

La ex edecán de Paco Stanley contó a la prensa que el momento entre Mario y Paul fue bastante conmovedor para ella y reveló que hay un plan para que el hijo de Paco se reúna con ella, con Bezares y con otro implicado en el caso Stanley.

“Ayer hablé con Jorge, el que fue chofer de Paco, que también estuvo, y me dijo que si podríamos hacer un reencuentro todos, sí, me gustaría. Me dijo ‘habla con Mario, con Paul, vamos a comer todos, vamos a hacer un reencuentro, estaría muy bonito, pero todos andamos como locos. Pero yo espero que sí, estaría padre”

(Infobae México: Jovanni Pérez)

Aunado a esto, explicó que la demanda en contra de la producción de la serie ¿Quién lo mató? continúa: “Hubo cosas que nos hicieron mucho daño en ese momento, la demanda sigue, no puede parar, eso lo dejé en manos de mi abogado”.

El caso Stanley: uno de los episodios más oscuros de la televisión mexicana

El asesinato de Paco Stanley, un conocido conductor de televisión en México, ocurrió en 1999 y conmocionó al país. Stanley, figura popular por su trabajo en programas de entretenimiento, fue acribillado a plena luz del día al salir de un restaurante en la Ciudad de México. El ataque fue llevado a cabo por un grupo armado que lo interceptó mientras se encontraba en su vehículo junto a otros colaboradores.

Este evento generó un intenso interés mediático y público, lo que alimentó diversas teorías sobre los motivos detrás del asesinato. Aunque se manejaron varias hipótesis, incluyendo la posible represalia por deudas con grupos delictivos, nunca quedó completamente esclarecido quién ordenó su muerte ni el verdadero motivo.

Paco Stanley fue acribillado en su camioneta (Archivo)

Las investigaciones iniciales llevaron al arresto de varios sospechosos, pero el caso estuvo marcado por irregularidades y acusaciones de fabricación de pruebas. Mario Bezares fue detenido, pero posteriormente liberado al no encontrarse evidencias concluyentes en su contra.

El asesinato de Paco Stanley no solo sacudió al mundo del espectáculo, sino que también expuso preocupaciones más amplias sobre la seguridad y el poder del crimen organizado en México. Pese a los esfuerzos por resolver el caso, persisten las dudas y teorías alrededor de su muerte, lo que lo convierte en uno de los casos más notorios y debatidos en la historia criminal reciente del país.