Desalojan a 50 personas por riesgo de colapso en unidad habitacional de Naucalpan, Edomex

Los habitantes de una unidad habitacional fueron desalojados ante el riesgo de colapso de sus viviendas en el municipio de Naucalpan. Crédito: X/@luismiguelIbaraa @/FernandoCruzF

Por riesgo de colapso, al menos 50 personas fueron desalojadas de un predio localizado en la colonia Ampliación Benito Juárez, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En redes sociales fueron compartidos videos en los que se observa una nube de polvo salir de la parte baja del edificio, mientras algunas personas que se encuentran grabando alertan a los que se encuentran al interior para que se apresuren a salir.

Además, en las imágenes se distingue que la entrada del edificio se encuentra acordonada por dos cintas rojas que se mueven por el viento.

Según los reportes, la construcción comenzó a realizar ruidos extraños desde sus cimientos la noche de este miércoles, y de manera prolongada se ha ido registrando la caída de partes del muro de contención y agrietamientos.

Ante el riesgo que el edificio presenta para sus habitantes, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención a las personas y desalojarlas ante el inminente riesgo de colapso de la estructura.

Los habitantes al escuchar los estruendos del edificio comenzaron a salir para ponerse a salvo, por lo que tras las diligencias realizadas por las autoridades los vecinos han brindado ayuda con alimentos para quienes permanecen al exterior de la construcción.

Los vecinos comentaron que desde la noche del 2 de octubre el edificio comenzó a producir ruidos extraños. Crédito: X/@luismiguelIbaraa

Por su parte, las personas desalojadas han solicitado a las autoridades que habiliten un refugio para que puedan vivir mientras se determina su situación en los próximos días, ya que aseguran no tienen a dónde trasladarse.

Microsismos en Naucalpan

Desde finales del mes de julio, el municipio de Naucalpan se ha convertido en un escenario de diversos fenómenos naturales como los recientes movimientos telúricos, en su mayoría registrados en la colonia Praderas de San Matero.

Derivado de los constantes movimientos y estruendos escuchados por los vecinos dicha colonia del municipio, tanto elementos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán como investigadores del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se han unido para realizar trabajos con el objetivo de identificar el origen de los sismos.

Sismos Naucalpan. (Foto: Jovani Pérez)

Derivado de lo anterior, el Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas (IIGEA) confirmó a principios del mes de septiembre que sí existe una falla geológica en la zona, por lo que se estudia si esto ha provocado varios movimientos telúricos en Naucalpan.

Algunos de los pobladores revelaron que las vibraciones se han presentado generalmente en la noche y han dejado grietas en sus casas y calles de la región.

Por su parte, autoridades municipales y de investigación del IIGEA continúan con las averiguaciones en la zona, sin embargo, destacaron que ya se han detectado otros sismos de menor magnitud en la zona de Chiluca, en Cipreses y en Esmeralda.

Foto: Jovani Pérez - Infobae México

De acuerdo con especialistas, en la Ciudad de México y Estado de México existen al menos 20 fallas geológicas, ya que se han reportado que algunas se localizan al poniente a lo largo de la Sierra de las Cruces, incluyendo alcaldías como Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Sin embargo, hay que recordar que no todas las fallas están activas, es decir, no todas han generado sismos, pero no se descarta la posibilidad de que comiencen a hacerlo.

Asimismo, fue instalado un sismógrafo portátil por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, por lo que se ha podido confirmar la presencia de sismos en el municipio de Naucalpan, por lo que las investigaciones del origen de los estruendos en el suelo de la colonia Praderas de San Mateo continúan.