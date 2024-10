Qué dijo Claudia Sheinbaum de Frida Kahlo durante su toma de protesta como primera presidenta de México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia de México este martes 1 de octubre de 2024, marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo. En su primer discurso como presidenta, Sheinbaum hizo un llamado a la población para que la reconozcan como “presidenta” y no “presidente”, en honor a las mujeres que han luchado por sus sueños y no lo lograron.

Como muestra de apoyo al movimiento femenil que actualmente lidera y representa, la presidenta mencionó destacadas figuras femeninas en la historia del país, aunque la pintora mexicana Frida Kahlo fue la única artista que apareció en su discurso que emitió desde el recinto de gobierno de San Lázaro.

“México es de los constitucionalistas de 1917, de Lázaro Cárdenas que repartió la tierra y expropió el petróleo; de Margarita Maza, Adela Velarde que recomendó a las Adelitas en la Revolución, de Dolores Jiménez Muro, de Elvia Carrillo Puerto y las sufragistas, de Frida Kahlo, de Enriqueta González que fue la primera mujer matemática. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia”, expresó.

“México es de Josefa Ortiz que no solo dio el taconazo para iniciar con la independencia sino que sabiamente expresó ‘No se debe premiar a quien sirve a la patria sino castigar a quien se sirva de ella’; de Leona Vicario madre de la patria, periodista, luchadora por la independencia que hace 200 años supo defender a la mujer por su pensamiento; de Juárez y los pensadores liberales, que antes que nadie en el mundo y de forma visionaria separaron la iglesia del Estado y defendieron a la patria frente al invasor; de los hermanos Flores Magón que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX; de Madero que dejó todo para luchar por la democracia; de Zapata que supino demandar tierra y libertad; del valiente Villa y también de Carranza”, inició Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención en la Mesa Directiva de San Lázaro, Sheinbaum dedicó gran parte de su discurso a las mujeres anónimas que han sido parte fundamental en la historia del país. “Por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra amada nación; y digo llegamos porque no llegó sola, llegamos todas”, afirmó Sheinbaum, subrayando que su llegada al poder es un logro colectivo de todas las mujeres mexicanas.

“Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguimos exaltando, sino que también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidenta y esta palabras hago aparecer, a las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron, las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron”, finalizó la presencia de México.