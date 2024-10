De qué murió Ana Velia Guzmán, periodista y conductora de Televisa

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El gremio periodístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de Ana Velia Guzmán, periodista mexicana que durante muchos años colaboró en diversos proyectos de televisión. De acuerdo con la información que compartieron sus familiares a través de sus redes sociales, su colaboradora falleció el lunes 30 de septiembre tras sufrir complicaciones en su estado de salud relacionadas con una enfermedad que padecía.

“En Televisa Californias lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestra querida Ana Velia Guzmán. Que en paz descanse. 30 de septiembre de 2024. Extendemos nuestras condolencias y nos unimos a la pena por su partida”, se lee en un comunicado.

Ana Velia Guzmán era Vicepresidenta Académica del Colegio de Comunicólogos de Baja California desde 2022 (Archivo)

¿De qué murió Ana Velia Guzmán?

Según los primeros reportes, la periodista murió tras luchar contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2021.

Hasta el momento se desconocen más detalles al respecto, sin embargo, en las últimas horas se viralizó en redes sociales una emotiva reflexión que compartió hace aproximadamente un año en su programa de YouTube, ‘Diálogos con Ana Velia Guzmán’.

“Gente trabajadora, que a la vez son artesanos, dan batalla a la apatía y ponen su granito de arena”, se lee en la descripción del video.

Guzmán se desempeñaba como corresponsal de France 24 y dirigía "Diálogos con Ana Velia Guzmán" en YouTube (Archivo)

Este llamó mucho la atención porque se trata de una entrevista a un artesano que, en colaboración con otros, realizan esculturas con chatarra para ayudar a personas que padecen cáncer de mama o cáncer infantil de cualquier tipo.

“El cáncer es muy malo, pero es más malo que nosotros como sociedad no apoyemos y no nos interesemos. No busquemos culpables y mejor busquemos soluciones y sumémonos con personas que estén haciendo esto”, reflexionó el artesano Barajas.

Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 19 de octubre como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, sin embargo, en México se suele motivar la concientización durante todo el mes con la intención de brindar información oportuna sobre los factores de riesgo y fomentar la revisión oportuna.

19 de octubre Día Mundial contra el Cáncer de Mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un artículo publicado por la Secretaría de Educación Pública, las personas pueden cambiar algunos hábitos para disminuir los riesgos de desarrollar cáncer de mama:

No fumar

Tener una alimentación rica en frutas y verduras

Consumir pocas grasas animales y trans

Aumentar la ingesta de cereales integrales

Realizar entre 30 y 60 minutos de actividad física todos los días

Consumir ácido fólico

Mantener un peso saludable

Moderar el consumo de alcohol

Amamantar