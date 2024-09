¿Qué hará Mario Bezares con el premio de los 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México 2?

Mario Bezares ganó la segunda temporada de La Casa de Los Famosos México. (Captura de pantalla)

La gran final de La Casa de Los Famosos México 2, celebrada el domingo 29 de septiembre de 2024, fue un evento repleto de emoción y sorpresas. Después de más de dos meses de convivencia, retos y una serie de momentos inolvidables, Mario Bezares se coronó como el campeón de esta segunda temporada, llevándose un impresionante premio de 4 millones de pesos.

Desde su entrada al reality, Mario se destacó como una de las estrellas más queridas tras el duro pasado que vivió relacionado al asesinato del famoso conductor Paco Stanley. Tal prueba de su impacto fue que el creador del “gallinazo” pasó de los 200 mil a los 2 millones de seguidores en Instagram durante el tiempo que duró el programa.

Luego de que Galilea Montijo abriera el sobre dorado que confirmaba su victoria, Mario expresó: “No puedo creerlo”, mientras Karime Pindter, el segundo lugar, lo abrazó efusivamente y lo felicitó. Con un total de 39 millones de votos, su triunfo no solo rompió récords, sino que también evidenció el profundo afecto que los televidentes le tienen. Gala Montes y Arath de la Torre quedaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Mario Bezares fue recibido por su familia al salir de La Casa. (Captura de pantalla)

La Jefa le dedicó emotivas palabras a Mario Bezares, señalando el gran trabajo que realizó en La Casa de los Famosos México: “Es momento que el ganador de esta competencia cierra las puertas de mi casa. Cariñoso, amable, integro, buen consejero, el gran padre de esta familia, un hombre que sanó sus heridas y predicó con el ejemplo, un hombre que experimentó el camino de la redención, que protagonizó el reencuentro más esperado de los últimos 25 años en la televisión mexicana”, precisó. Luego Mario apagó las luces.

Al salir de la casa, Mario fue recibido por su familia en un momento lleno de emoción. “Que tu corazón siga latiendo fuerte”, le expresó Galilea Montijo mientras él se encontraba rodeado por sus seres queridos.

Brenda Bezares y sus hijos lo abrazaron con amor, y Mario, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. “Sin lugar a dudas, has robado el corazón de todo México”, añadió Galilea, resaltando el impacto que Mario había tenido en la audiencia.

Galilea Montijo cuestionó a Mario Bezares sobre qué planeaba hacer con el premio tras convertirse en el gran ganador de La Casa de los Famosos México.

Con una sonrisa, Mario respondió: “Pagar una que otra deuda”, sin embargo, al recibir los 4 millones de pesos de manos de Wendy Guevara, Mario aprovechó el momento para dedicar su reconocimiento a su esposa, Brenda, con quien ha compartido 33 años de matrimonio.

Mario Bezares entregó el premio a su esposa Brenda. (Captura de pantalla)

“Este triunfo es también para ti”, dijo hincado, reflejando el amor y apoyo que ella siempre le ha brindado a lo largo de su vida.

Cabe destacar que, a pesar de que el reality aún no concluía, Mario ya había recibido varias propuestas de trabajo. Según su esposa, Brenda Bezares, varias personalidades de Televisa estaban interesadas en colaborar con él. “Mario tiene muchos proyectos, y lo de la ‘Señora presidenta’ es una realidad. Vamos él y yo, va Arath y su esposa. Va a estar bien padre”, comentó Brenda, dejando entrever un futuro brillante para el conductor.

Hace unos días, Mario Bezares compartió ante las cámaras de ‘La Casa de los Famosos’ su anhelo de ganar el reality, afirmando que el premio sería un gran apoyo en su vida personal. “¿Por qué quiero ganar? Porque soy competitivo y no me dejo vencer, me encantan los retos y necesito pagar muchas deudas”, declaró.

Cabe apuntar que, de acuerdo con estimaciones, Mario Bezares no se quedará con los 4 millones de pesos, pues tras pagar impuestos únicamente se quedaría con aproximadamente 2 millones 600 mil pesos del premio.