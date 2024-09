Primeras palabras de Mario Bezares tras convertirse en el ganador de LCDLFM: “Renacer como el Ave Fénix”

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Mario Bezares, se convirtió en el ganador absoluto de La Casa de los Famosos México 2. Tras permanecer en el reality por diez semanas, el comediante se llevó el premio de los 4 millones de pesos, además de que Bezares aseguró que tomará una segunda oportunidad en su vida.

El 29 de septiembre se celebró la gran final de la casa más famosa de México y tanto el público como los cuatro finalistas experimentaron una serie de emociones intensas mientras cada uno iba saliendo. Por decisión del público, el líder del team Mar, Arath de la Torre fue el cuarto finalista de LCDLFM, Gala Montes obtuvo el tercer puesto y Karime Pindter ganó el segundo lugar.

Tras apagar las luces de LCDLFM, Bezares se encaminó hacia el foro donde ya los esperaban cientos de fans, el equipo Mar y su familia. Entre gritos y aplausos, ‘Mayito’ se encontró con Galilea Montijo y posteriormente le proyectaron un recuento del impacto que tuvo en el público mexicano su participación en el reality.

Ante lo cual se mostró bastante sorprendido, sobre todo por la cantidad de números que aumentó en cada una de sus redes sociales. Pues Mario ingresó con 227 mil seguidores y ahora está saliendo con un total de 2.1 millones. Enseguida Wendy Guevara apareció para entregarle el maletín con los 4 millones de pesos, mismos que ‘Mayito’ obsequio como presente de bodas a su esposa Brenda Bezares. “Solo quiero decir una cosa y esto es con todo mi amor, con todo mi cariño... Feliz aniversario de 33 años”, le dijo.

Mario fue solicitado para las transmisión de la postgala de Vix, donde ofreció sus primeras declaraciones. “Estoy feliz, contento, estoy en shock. Es un nuevo renacer como el ave fénix que sale de las cenizas y vuelve a resurgir... así estamos nuevamente”, aseguró.

“Así como me viste, como calzo y como bailé el Gallinazo en tanga así es Mario Bezares. Gracias al público, por su gran cariño, por esos abrazos de amor a mi corazón que es impresionante. No me lo imaginaba”.

Finalmente Bezares señaló que está entrando a una nueva vida y reveló que al ingresar a la competencia no esperaba durar mucho en el juego, sin embargo gradualmente se dio todo. “Yo entré con esa posibilidad de estar un tiempo, pero conforme fueron creciendo las cosas. Nunca me imaginé estar en una final y nunca me imaginé ganar una Casa de los Famosos”, dijo.