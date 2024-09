Muerte de tres militares en Sinaloa “fue para evitar enfrentamientos y que no hicieran daño”, asegura AMLO

AMLO habló sobre su visita a Sinaloa (Infobae México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró en Quintana Roo el Tren Maya, se trata de una de las últimas acciones que hará durante su gobierno, pues Claudia Sheinbaum Pardo asumirá la presidencia el 1 de octubre. Durante la entrega de reconocimientos a los ingenieros que participaron en la obra también habló de la violencia en Sinaloa.

López Obrador aprovechó la conferencia del domingo 29 de septiembre para resaltar el papel de las Fuerzas Armadas, además de recordar su visita a Sinaloa el pasado viernes. Confirmó que tres miembros del Ejército murieron tras un ataque contra un grupo de uniformados. Lo anterior fue para evitar confrontaciones entre grupos del crimen organizado, detalló.

“Estuvimos en Sinaloa y me dolió mucho cuando nos informaron que para evitar enfrentamientos entre la delincuencia organizada, para que no hicieran daño ellos se le hizo daño a un grupo de militares y fallecieron tres. Y me dolió mucho, porque están en cumplimiento de sus deber”.

Garantizar la seguridad interior y la soberanía nacional son parte de las misiones por parte de las Fuerzas Armadas, señaló AMLO.

Facciones del Cártel de Sinaloa en pugna

Las propias autoridades de Sinalo han señalado que la violencia en la entidad es por “confrontaciones que se han registrado entre dos facciones de grupos de la delincuencia organizada”. Por su parte, reportes periodísticos señalan que las facciones son la de Los Chapitos (La Chapiza) y la de Ismael El Mayo Zambada (La Mayiza), ambas del Cártel de Sinaloa. Lo anterior tras el arresto en Estados Unidos de Ismael Zambada.

