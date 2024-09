Brenda Bezares relata cómo fue la historia de amor con su esposo Mario, finalista de La Casa de los Famosos México

Brenda Bezares compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante/ Foto: Cuartoscuro

Brenda Bezares compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa “El Minuto que Cambió mi Destino: Sin Censura” de Imagen TV. La actriz mexicana aprovechó la oportunidad para aclarar diversas historias que han surgido a raíz de los problemas legales que enfrentó su esposo, Mario Bezares, hace algunos años.

Mario Bezares, conocido por su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y “Pacatelas”, ha experimentado un resurgimiento en su carrera como comediante y conductor, consolidándose como uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana. Durante su estancia en el reality show, Mario destacó el profundo amor que siente por su esposa, Brenda, quien en la entrevista relató cómo comenzó su romance.

La pareja se conoció gracias a Silvia Galván, una profesional de la industria de la belleza. En aquella época, Brenda participaba en certámenes de belleza y fue durante una prueba de peinado que Galván presentó a Mario y Brenda. Sin embargo, en un principio, Brenda no quedó impresionada por Mario, ya que estaba acostumbrada a tratar con figuras políticas mexicanas, el Rey de Nigeria y un príncipe libanés.

A pesar de este primer encuentro poco prometedor, Brenda comentó que sentía que su relación estaba destinada a ser, citando el dicho “Matrimonio y mortaja, del cielo bajan”. En el transcurso de un mes, la pareja se encontró en varias ocasiones, y en una de ellas, Mario la invitó a salir junto a un grupo de amigos, lo que marcó el inicio de su relación.

Brenda recordó que se divertía mucho con Mario, ya que él aportaba una frescura y relajación que contrastaba con las personas rígidas y formales con las que solía interactuar/ (Captura de pantalla YouTube El 5)

Brenda recordó que se divertía mucho con Mario, ya que él aportaba una frescura y relajación que contrastaba con las personas rígidas y formales con las que solía interactuar. “Yo me divertía mucho con él porque estaba acostumbrada a pura gente rígida, seria, políticos, gente con la que hay que guardar las formas y todo. Yo con él me divertía muchísimo, o sea, esa parte relajada estaba padrísima de él, entonces me empezó a llamar la atención”, expresó Brenda.

A pesar de la diversión y la química, Brenda rechazó iniciar una relación con Mario en cuatro ocasiones antes de aceptar en la quinta solicitud. Tras nueve meses de noviazgo, la pareja decidió casarse por lo civil, a pesar de la oposición de la madre de Brenda.

Pese a las dificultades, Mario y Brenda han mantenido su matrimonio

Mario Bezares y su esposa Brenda han superado numerosos escándalos a lo largo de los años, incluyendo rumores sobre la paternidad de su hijo menor y la adicción al alcohol de Mario. A pesar de estas dificultades, Brenda ha decidido mantenerse en su matrimonio, afirmando que su esposo es una gran persona y siempre estará a su lado.

Rumor de que el hijo menor de Mario Bezares era en realidad hijo de Paco Stanley, debido al color de los ojos del niño(Yordi Rosado, ViX, YouTube)

Uno de los momentos más difíciles para la pareja fue el rumor de que el hijo menor de Mario Bezares era en realidad hijo de Paco Stanley, debido al color de los ojos del niño. Este rumor fue desmentido años después, pero no sin antes causar un gran revuelo en los medios y en la vida personal de la pareja.

En la actualidad, Mario y Brenda han demostrado tener un matrimonio sólido y han compartido momentos emotivos en el programa La Casa de los Famosos México. Uno de los momentos más destacados fue cuando celebraron su matrimonio en la suite del programa de Televisa, mostrando al público la fortaleza de su relación.