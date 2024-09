Andrés Manuel López Obrador reiteró que no recibirá visitas en "La Chingada" (EFE/ José Méndez)

Luego de haber protagonizado el periodo sexenal más corto en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra cerca de dejar el cargo de Presidente de la República. En diversas ocasiones ha declarado que se apartará de la vida pública e, incluso, dio a conocer los motivos por los que no recibirá visitas en su retiro.

Según ha dicho, una vez que deje de ser Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se retirará a descansar a un rancho de su propiedad ubicado en el municipio de Palenque, dentro del estado de Chiapas. A pesar de su popularidad, negó que en sus planes se encuentre recibir cualquier tipo de visita.

El argumento de retirarse de la vida pública lo ha enunciado en varias ocasiones a lo largo de su periodo como titular del Poder Ejecutivo Federal. Incluso, ha llegado a declarar que no está seguro de contar con seguridad asignada por el gobierno mexicano, aunque sí tiene claro el motivo de alejarse de la opinión pública.

El Presidente ya ha dado a conocer cómo es el interior de su rancho (YT/ Andrés Manuel López Obrador)

Por este motivo AMLO no permitirá las visitas en su rancho de Palenque cuando entregue la banda presidencial

Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de septiembre de 2024, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a ser cuestionado sobre los aspectos de su vida cotidiana una vez que se retire de la vida política. En ese sentido, reiteró a la gente que no acuda a buscarlo por dos principales motivos.

“Nada más que vuelvo, les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá (...) pedirles que me ayudan si no me visitan porque, si van, lo van a usar de pretexto mis adversarios disfrazados de periodistas para ir a espiarme. Entonces, quiero tener tranquilidad para poder dedicarme a escribir”, declaró.

Según su argumentación, una vez en el retiro buscará “la tranquilidad” para poder realizar la investigación y redacción de su libro sobre la vida política en la época prehispánica. No obstante, también lo hará para evitar el espionaje de parte de sus adversarios políticos.

El rancho se encuentra ubicado en Palenque, Chiapas

“Ahora, si no me hacen caso, pues ya voy a empezar a sospechar, voy a decir: estos son conservadores; me voy a empezar a preguntar: ¿Y de parte de quién? Pero yo sé que la gente me va a respetar”, expresó ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Según dio a conocer, no acudirá a su rancho en Palenque, Chiapas, inmediatamente después de haber abandonado las instalaciones del Palacio Nacional. Al respecto, declaró que se quedará unos días en la Ciudad de México para “aclimatarse” y, posteriormente se trasladará al estado ubicado en el sur del país.

Acerca de la seguridad, el Presidente no dio a conocer una respuesta concreta sobre la posibilidad de contar con guardias que resguarden su propiedad mientras él se encuentre ahí. Por el contrario, se sintió seguro al asegurar que será la gente quien lo cuide.

En "La Chingada" López Obrador vivirá separado de Beatriz Gutiérrez Müller (YT/ Andrés Manuel López Obrador)

“Pues voy a estar y me va a cuidar la gente, pero no temo por nada. No sé todavía, todavía no lo he resuelto eso. La gente me va a cuidar”, declaró.

Luego de intentar llegar a la Presidencia en dos ocasiones previas, no fue sino hasta 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró imponerse en las urnas con una apabullante ventaja sobre sus adversarios José Antonio Meade Kuribreña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente.