Pink Floyd Sinfónico: fecha, sede y precios del homenaje al álbum “The Dark Side of the Moon” con orquesta en vivo

El disco ha marcado un hito en la historia musical gracias a su combinación del rock con lo experimental. (Imagen: FB/Inside of the Moon)

La revista Rolling Stone ha destacado “The Dark Side of the Moon” en el puesto 43 de los 500 álbumes más importantes de todos los tiempos, una afirmación que resalta su relevancia en la historia de la música. Con 50 millones de copias vendidas y un impresionante récord de 937 semanas en las listas de popularidad este álbum ha dejado una huella imborrable en generaciones de oyentes.

Su impacto cultural y musical es innegable, y por esta razón, se celebrará un concierto sinfónico en la Ciudad de México para rendir homenaje a esta obra maestra de Pink Floyd.

Los asistentes disfrutarán de la interpretación de una de las obras más conocidas de Pink Floyd, realzada por la presencia de 50 músicos en el escenario. Además, la experiencia se complementará con proyecciones en alta resolución que mostrarán fragmentos de conciertos y videoclips, sumergiendo al público en un viaje audiovisual sin igual.

Las interpretaciones estarán a cargo de Inside Of The Moon, reconocida como una de las mejores bandas tributo a Pink Floyd, junto a la Orquesta Sinfónica del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca. Juntos, ofrecerán un espectáculo que celebrará la genialidad de la banda británica.

Inside Of The Moon se une a la Orquesta Sinfónica del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca para ofrecer un homenaje sinfónico a "The Dark Side of the Moon". (Imagen: FB/Inside of the Moon)

Sobre el disco The Dark Side of the Moon

“The Dark Side of the Moon”, lanzado el 1 de marzo de 1973 por Pink Floyd, se ha convertido en un hito en la historia del rock. Este álbum conceptual, que aborda temas profundos como el envejecimiento, la muerte, la enfermedad mental y la nostalgia, resonó en la conversación de bares y hogares, convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Su innovadora producción, a cargo de Alan Parsons, combina rock progresivo, jazz y música experimental, creando una atmósfera única. Clásicos como “Time”, “Money” y “Us and Them” no solo capturaron la atención del público, sino que también establecieron un vínculo emocional profundo con los oyentes.

El éxito del álbum fue inmediato, logrando un reconocimiento sin precedentes que culminó en 1974, cuando fue premiado como Mejor Álbum Británico y Mejor Álbum del Mundo por la academia New Musical Express. Su permanencia en las listas de Billboard durante años y su influencia en generaciones de músicos destacan su relevancia en la música contemporánea.

“The Dark Side of the Moon” no solo solidificó la reputación de Pink Floyd, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura musical, invitando a la reflexión sobre la condición humana.

Proyecciones en alta resolución complementarán las interpretaciones de los clásicos de Pink Floyd. (Reuters)

Cuándo y dónde será el concierto sinfónico de Pink Floyd

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de clásicos como “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” y “Shine On You Crazy Diamond” en un emocionante formato sinfónico que te hará sentir cada nota.

La cita será el próximo 22 de octubre a las 20:30 horas. Será el Auditorio Nacional el recinto predilecto para convertirse en un espacio mágico para un viaje musical imperdible. Los boletos ya están a la venta, con precios que van desde 500 hasta 1,500 pesos a través de Ticketmaster.