Revelan la verdadera razón por la que productora de ‘Hoy’ le cerró las puertas a Agustín Fernández

Agustín Fernández se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos México (Instagram)

El pasado domingo 22 de septiembre Agustín Fernández se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos México. Tan solo a un paso de llegar a la final, el último habitante del ‘Cuarto Tierra’ se despidió del reality show después de subirse al carrusel junto con Briggitte Bozzo.

Pese a que el modelo argentino se mostró más honesto con la audiencia en sus ultimas semanas, la decisión del público no le favoreció; por lo que en las últimos días se ha enfrentado a todo lo que ocurrió durante su ausencia en el exterior. Sin embargo, puede que uno de los golpes más fuertes sea la decepción que Andrea Rodríguez se llevó después de escucharlo hablar sobre el matutino.

La verdadera razón por la que Andy Rodríguez lo rechazó en Hoy

Al igual que Mariana Echeverría, Agustín Fernández fue uno de los participantes que no dudó en hacer alusión al matutino durante su estancia en La Casa de los Famosos México; debido a que su manera de expresarse de uno de los programas que constantemente le abre las puertas no fue positiva, la productora Andrea Rodríguez dijo estar decepcionada del participante por ser un mal agradecido.

Pese a que en ese momento se llegó a especular sobre la posible ausencia de Agustín Fernández en el programa Hoy cuando fuera eliminado de la competencia; ahora que esta fuera del reality show se han revelado nuevos detalles sobre la gira de medios del argentino, quien supuestamente tuvo un romance con la productora del matutino.

Agustín Fernández se quedó en la antesala de la final de La Casa de los Famosos México 2. (ViX, @MasFarandulaOf)

Durante la estancia de Fernández en la casa más famosa de México, Andy Rodríguez llegó a mencionar que las puertas para el argentino estaban completamente cerradas; aunque en ese momento se aseguró que la razón de su supuesto “veto” de Hoy eran sus constantes comentarios negativos junto con los integrantes del ‘Cuarto Tierra’, el periodista de espectaculos Gabo Cuevas reveló nueva información.

“Dicen, no me consta, pero me contaron que según ella y Agustín estuvieron saliendo, yo no lo sabía y entonces ahora que ella hizo esas declaraciones, el grupo de fans de Agus empezó a escribirme, y a varios periodistas, que porque no contaba Andrea que había tenido un romance,” contó cuevas en el programa Dulce y Picosito.

Según el periodista, su supuesto romance comenzó con “coqueteos, supuestamente, y no sería la primera vez que se involucra con un participante del reality,” pues de acuerdo con los recuerdos de Cuevas, en el pasado también tuvo una relación con Agustín Argüello, exparticipante de La Academia 2009.

¿Cuándo estará Agustín Fernández en Hoy?

Andrea Rodríguez confirmó vetó a Agustín Fernández. (@andy_rodriguez, @agus.fernandezr)

Hasta el momento, la cuenta oficial del matutino no ha publicado información al respecto sobre la presencia del argentino en Hoy; sin embargo, se espera que se presente el próximo miércoles 25 de septiembre para compartir su experiencia en La Casa de los Famosos México.

Mientras tanto, ya acudió a ¡Cuéntamelo Ya!, donde las conductoras le cuestionario el triangulo amoroso que existió con Gala Montes y Araceli Ordaz, a lo que respondió: “Fue un momento romántico para descontracturar tanta toxicidad de la casa, le pusimos un poco de romanticismo”.

En comparación con las entrevistas a los anteriores invitados, parte de los internautas señalaron había sido demasiado tranquila.