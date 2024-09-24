México

Onzas troy de plata Banxico, cuál es su precio y dónde comprarlas

Las monedas de plata destacan por su alto contenido de pureza y sus diseños atractivos, lo que las convierte en valiosos objetos de inversión y colección

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
La compra de plata es
La compra de plata es una opción atractiva para quien busca invertir su dinero. (Jovani Pérez)

Comprar plata ha ganado popularidad como una alternativa sólida para aquellos que desean diversificar su portafolio de inversiones y proteger su capital frente a la inflación y la inestabilidad económica.

Las monedas de plata, en particular, ofrecen una combinación única de valor y atractivo estético. Se distinguen por su alto contenido de plata pura y por sus diseños, como la representación de la diosa de la Victoria Alada, rodeada por los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Para aquellos interesados en incluir la plata en su estrategia de inversión, es fundamental conocer los detalles prácticos de la compra. Saber dónde adquirir plata, cómo hacerlo y cuáles son las mejores opciones disponibles en el mercado es esencial.

Dónde comprar plata

Las monedas de plata tienen
Las monedas de plata tienen una pureza de casi el 100 por ciento. (Banxico)

En la página del Banco de México, las monedas de plata presentan en un lado el escudo nacional, mientras que en el reverso se muestra el Ángel de la Independencia con los icónicos volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl de fondo.

Estas monedas están disponibles en distintas denominaciones, 1 onza, ½ onza, ¼ onza, 1/10 de onza y 1/20 de onza. Cuentan con acabados en satín y espejo, y su diámetro oscila entre 16 mm y 36 mm. Todas ellas tienen una pureza de .999, lo que significa que son casi completamente puras y no contienen impurezas de otros metales.

El sitio del Banco de México cuenta con una lista de distribuidores nacionales e internacionales para que las personas interesadas puedan adquirirlas. En la primera opción se encuentran instituciones como Banco Azteca, Banorte, Banregio, BBVA México, Cibanco, S.A., Casa de Moneda de México, MIDE Museo Interactivo de Economía, Soluciones Ecológicas de Metales, S.A. de C.V., y Monedas Briggs.

En el documento se anexa el nombre del contacto de las instituciones, además de número de teléfono, dirección, página web y correo electrónico para que los posibles compradores puedan despejar sus dudas y tomar la mejor decisión.

Los distribuidores internacionales utilizados para la comercialización de este metal son empresas principalmente privadas. Se encuentran en Corea, Japón, Hong Kong, California, Oklahoma, Texas, Arizona, Nueva York Colorado, varios municipios de Alemania, Madrid y Barcelona.

Al igual que en el caso de los distribuidores nacionales, el documento que enlista los internacionales reúne datos de las organizaciones, nombres de contacto y teléfonos, direcciones, páginas web y correos electrónicos.

Cuánto cuesta y qué necesito para comprar plata

Aunque casi toda la información
Aunque casi toda la información se encuentra en línea, hay bancos a los que tendrás que acuidr presencialmente para recibir información más detallada (Jovani Pérez)

El precio de la plata puede variar de acuerdo con la institución que lo tenga a la venta o el tipo de cambio que esté vigente al día y hora de la transacción, por ejemplo, el 10 de septiembre Banorte vendía una onza libertina de plata en 612 pesos mexicanos; en Banco Azteca, en la misma fecha, estaba en 686 MXN y en Banregio en 725 MXN.

En otros casos es necesario acudir presencialmente a las sucursales para consultar precios. Es importante destacar que en algunos casos, la venta de plata está restringida a una cantidad específica para personas que no son clientes del banco.

Los requisitos son llevar una identificación oficial y acudir a la sucursal del distribuidor.

Temas Relacionados

Onzas de plataMonedasBanco de Méxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Paso a paso: cómo preparar el sacher vegano, una receta clásica de la repostería austriaca

La variación de este postre típico de Viena destaca por ser fácil de cocinar, además de ser muy versátil y práctico entre las recetas veganas

Paso a paso: cómo preparar

¿A qué hora y en dónde ver las galas de La Granja VIP? Horarios, canal y opciones para seguir el reality en vivo

Descubre todos los detalles de este programa de Azteca

¿A qué hora y en

Video ‘fake’ de Laura Zapata insultando a Verónica Castro en su fiesta de cumpleaños se hace viral: esto fue lo que dijo en realidad

Un videoclip viral que circula en redes ha puesto en el centro de la conversación a las dos famosas

Video ‘fake’ de Laura Zapata

Sheinbaum afirma que Mazda mantendrá planta en México pese aranceles de EEUU: “Coinciden en transición a autos híbridos”

La presidenta detalló que el CEO de la compañía afirmó que “ven a México con un potencial enorme”

Sheinbaum afirma que Mazda mantendrá

Uno a uno: los métodos que Zhi Dong Zhang, broker chino del CJNG, usaba en México y el mundo para traficar drogas

El periodista Óscar Balderas señaló que este operador del cártel de “El Mencho” está al nivel de “El Chapo” o “El Mayo” Zambada, pero con un perfil discreto

Uno a uno: los métodos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno a uno: los métodos

Uno a uno: los métodos que Zhi Dong Zhang, broker chino del CJNG, usaba en México y el mundo para traficar drogas

Ataque armado, un homicidio y el hallazgo de un cadáver con más de 24 horas de fallecido en Sinaloa

Sheinbaum niega arresto de la delegada del Bienestar, Anallely López, por portación de armas exclusivas y drogas

Nuevas herramientas del crimen organizado para atraer y explotar a jóvenes en el país, según experto

Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, Marina y Guardia Nacional detiene a 4 personas con armas largas

ENTRETENIMIENTO

¿A qué hora y en

¿A qué hora y en dónde ver las galas de La Granja VIP? Horarios, canal y opciones para seguir el reality en vivo

Video ‘fake’ de Laura Zapata insultando a Verónica Castro en su fiesta de cumpleaños se hace viral: esto fue lo que dijo en realidad

‘Flores El Patrón’ enfrenta denuncia por presunta violencia doméstica contra su pareja

Lolita Cortés deja sin desayuno a sus compañeros de La Granja VIP; Sandra Itzel enfurece: “Es una falta de respeto”

¿Quién es Manola Diez? La polémica actriz que entró a La Granja VIP para “salir de pobre”

DEPORTES

Gran Premio de México 2025

Gran Premio de México 2025 de la F1: posibles precios de cerveza, agua y refrescos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez

Isaac del Toro anuncia su regreso a casa para el Nacional de Ruta en México

Es oficial: Brian Rodríguez renueva su contrato con el Club América

Toro Valenzuela: a un año de su partida, Vinnny Castilla lo recuerda como la máxima figura del béisbol mexicano

Ramón Juárez recibe elogios de André Jardine tras su gol ante Puebla: “Es un chico especial”