Onzas troy de plata Banxico, cuál es su precio y dónde comprarlas

La compra de plata es una opción atractiva para quien busca invertir su dinero. (Jovani Pérez)

Comprar plata ha ganado popularidad como una alternativa sólida para aquellos que desean diversificar su portafolio de inversiones y proteger su capital frente a la inflación y la inestabilidad económica.

Las monedas de plata, en particular, ofrecen una combinación única de valor y atractivo estético. Se distinguen por su alto contenido de plata pura y por sus diseños, como la representación de la diosa de la Victoria Alada, rodeada por los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Para aquellos interesados en incluir la plata en su estrategia de inversión, es fundamental conocer los detalles prácticos de la compra. Saber dónde adquirir plata, cómo hacerlo y cuáles son las mejores opciones disponibles en el mercado es esencial.

Dónde comprar plata

Las monedas de plata tienen una pureza de casi el 100 por ciento. (Banxico)

En la página del Banco de México, las monedas de plata presentan en un lado el escudo nacional, mientras que en el reverso se muestra el Ángel de la Independencia con los icónicos volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl de fondo.

Estas monedas están disponibles en distintas denominaciones, 1 onza, ½ onza, ¼ onza, 1/10 de onza y 1/20 de onza. Cuentan con acabados en satín y espejo, y su diámetro oscila entre 16 mm y 36 mm. Todas ellas tienen una pureza de .999, lo que significa que son casi completamente puras y no contienen impurezas de otros metales.

El sitio del Banco de México cuenta con una lista de distribuidores nacionales e internacionales para que las personas interesadas puedan adquirirlas. En la primera opción se encuentran instituciones como Banco Azteca, Banorte, Banregio, BBVA México, Cibanco, S.A., Casa de Moneda de México, MIDE Museo Interactivo de Economía, Soluciones Ecológicas de Metales, S.A. de C.V., y Monedas Briggs.

En el documento se anexa el nombre del contacto de las instituciones, además de número de teléfono, dirección, página web y correo electrónico para que los posibles compradores puedan despejar sus dudas y tomar la mejor decisión.

Los distribuidores internacionales utilizados para la comercialización de este metal son empresas principalmente privadas. Se encuentran en Corea, Japón, Hong Kong, California, Oklahoma, Texas, Arizona, Nueva York Colorado, varios municipios de Alemania, Madrid y Barcelona.

Al igual que en el caso de los distribuidores nacionales, el documento que enlista los internacionales reúne datos de las organizaciones, nombres de contacto y teléfonos, direcciones, páginas web y correos electrónicos.

Cuánto cuesta y qué necesito para comprar plata

Aunque casi toda la información se encuentra en línea, hay bancos a los que tendrás que acuidr presencialmente para recibir información más detallada (Jovani Pérez)

El precio de la plata puede variar de acuerdo con la institución que lo tenga a la venta o el tipo de cambio que esté vigente al día y hora de la transacción, por ejemplo, el 10 de septiembre Banorte vendía una onza libertina de plata en 612 pesos mexicanos; en Banco Azteca, en la misma fecha, estaba en 686 MXN y en Banregio en 725 MXN.

En otros casos es necesario acudir presencialmente a las sucursales para consultar precios. Es importante destacar que en algunos casos, la venta de plata está restringida a una cantidad específica para personas que no son clientes del banco.

Los requisitos son llevar una identificación oficial y acudir a la sucursal del distribuidor.