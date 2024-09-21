Conoce las señales de tránsito básicas para evitar un accidente en la ciudad y carreteras

Estas señales de tránsito indican normas y advertencias importantes para conductores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde la movilidad es fundamental, comprender y respetar las señales de tránsito es una habilidad esencial para todos los conductores. Estas señales no solo regulan el flujo vehicular, sino que también desempeñan un papel decisivo en la prevención de accidentes, protegiendo tanto a conductores como a peatones.

Además, las señales de tránsito en las carreteras pueden prevenir accidentes y evitar lesiones permanentes o incluso salvar la vida de los seres queridos.

Es importante obedecer las señales restrictivas, ya que indican limitaciones o prohibiciones necesarias dadas las circunstancias de la carretera y las normativas de tránsito. Además, son guías valiosas para orientarse durante un camino desconocido.

¿Cuáles son estas señales?

Las señales restrictivas indican limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen varias formas de clasificar las señales de tránsito, una de ellas es dividirlas entre verticales y horizontales. Las primeras son aquellas construidas con placas e instaladas en postes a la orilla de la carretera. Las segundas consisten en rayas, palabras, símbolos y objetos aplicados o adheridos sobre el pavimento.

Las formas de las señales de tránsito también tienen significados específicos. Las señales cuadradas y rectangulares tienen como objetivo proporcionar información. Las triangulares advierten sobre la presencia de peligros. Las señales circulares con una línea diagonal indican prohibiciones de acciones que pueden ser riesgosas, mientras que las señales circulares sin esta línea prescriben acciones determinadas.

El señalamiento vertical se clasifica en tres tipos básicos: preventivas, restrictivas e informativas.

Señales restrictivas

(Jovani Pérez / Infobae)

De color blanco con un aro rojo, indican limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

Vuelta continua: indica que la vuelta a la derecha está permitida en intersecciones con semáforo. Debes realizarla con precaución.

Solo vuelta a la izquierda: en uno o más carriles, la vuelta a la izquierda es forzosa.

Doble circulación: se utiliza en vías de un solo sentido para indicar que a partir de la señal, la circulación se vuelve de doble sentido.

Vuelta prohibida a la derecha: la calle en la intersección corre en un solo sentido, por lo que no debes girar a la derecha.

Vuelta prohibida a la izquierda: no debes girar a la izquierda debido a que la vialidad es en sentido contrario.

Prohibido el retorno: la vuelta en “U” no está permitida en este lugar.

Prohibido seguir de frente: debes girar en la intersección, no está permitido seguir derecho.

Alto: señala un alto obligatorio en una intersección.

Ceda el paso: indica que debes ceder el paso a un vehículo, esto con la finalidad de que circulen uno y uno en un cruce de caminos.

Estacionamiento limitado: está permitido estacionarse únicamente por un tiempo corto, dentro de un horario específico. La señal deberá indicarte los días y horarios en los que puedes estacionar.

Prohibido estacionarse: deberás seguir buscando dónde estacionar.

Altura restringida: indica la altura máxima que pueden tener los vehículos para acceder a determinada ruta.

Señales preventivas

(Jovani Pérez / Infobae)

Estas son de color amarillo y tienen un símbolo, su objetivo es advertir a los conductores sobre la existencia y naturaleza de algún peligro en el camino.

Curva: Adelante hay una curva de menos de 90°. Según la dirección, será a la izquierda o a la derecha.

Curva sinuosa: Te aproximas a tres o más curvas y contracurvas. Baja la velocidad.

Cruce de caminos: Hay una intersección de dos caminos. La línea más gruesa indica el carril con paso libre y la más delgada el carril que debe hacer alto.

Incorporación de Tránsito: Indica el lado por el que se incorporarán otros vehículos a la calzada principal.

Estrechamiento de camino: Adelante, el camino se vuelve más estrecho, posiblemente por reducción de carriles.

Superficie derrapante: Extrema precauciones en terreno resbaladizo. Recuerda mantener las llantas con la presión ideal para evitar accidentes.

Pendiente peligrosa: Hay una pendiente que requiere precaución en el descenso. Es recomendable frenar con motor.

Cruce de escolares: Estás en una zona escolar. Reduce la velocidad y evita usar el claxon o estacionarte en doble fila.

Cruce de ferrocarril: Se utiliza para advertir la proximidad de un cruce a nivel con vía férrea

Camino dividido: Indica el inicio o el final de una división en el camino con una franja separadora central.

Señales informativas

(Jovani Pérez / Infobae)

Poseen leyendas o símbolos, están destinadas a guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informar sobre nombres y ubicaciones de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones a seguir.

Estacionamiento: Señala la ubicación de un área designada para aparcar vehículos.

Primeros auxilios: Indica la proximidad de un lugar donde se pueden recibir servicios básicos de atención médica en caso de emergencia.

Gasolinera: Señala la ubicación de una estación de servicio donde poder abastecerse de combustible.

Información: Indica la presencia de un punto de información turística o pública donde se pueden obtener detalles sobre la zona, servicios disponibles, entre otros.

Mecánico: Señala la localización de un taller de reparaciones automotrices o servicio mecánico.

Parada de autobús: Indica el lugar designado para que los autobuses recojan y dejen pasajeros.

Zona de restaurantes: Indica la distancia a la que se encuentra una área con varios restaurantes o puestos de venta de comida.

Sanitario: Indica la proximidad de un lugar que ofrece servicios sanitarios públicos, como baños y lavamanos.

Teléfono: Señala la ubicación de un teléfono público accesible para uso general.