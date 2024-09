Usuarios reportan fallas en la alerta sísmica vía SMS en el Simulacro Nacional hoy 19 de septiembre: “¿No iba a llegar un mensaje?”

De acuerdo con la información emitida por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex, el sismo detectado "no ameritó" la activación de la alerta sísmica a través del sistema de altavoces de la Ciudad de México. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

“¿No iba a llegar un mensaje?”, cientos de usuarios reportaron vía redes sociales que no recibieron alguna notificación vía SMS como lo había anunciado la Coordinación Nacional de Protección Civil y otras dependencias gubernamentales estatales en las últimas semanas.

Pese a las campañas para informar a la ciudadanía de que en este Simulacro Nacional del 19 de septiembre se integraría una nueva modalidad de alertamiento vía mensaje de texto, que tiene como objetivo alcanzar una mayor cantidad de personas, los usuarios se quejaron de que no recibieron alguna notificación.

“Pues a mí no me llegó ninguna alerta al celular por el #Simulacro2024 #Sismo”; “A mi no me llegó el SMS”; “¿No iba a llegar un mensaje?”; “Pues mi celular no sonó con la alerta sísmica como se había comentado que sucedería en el #Simulacro2024 ¿y el suyo?”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron en redes sociales.

En este sentido, Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, justificó que no le haya llegado los mensajes a todos al tratarse de la primera ocasión en que activaban dicho protocolo.

“Durante la detonación de la alarma sísmica del simulacro nacional no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamientos. Estamos trabajando todos los involucrados para diagnosticar la falla y corregir. Es la primera 1era vez que corríamos el protocolo y tenemos que mejorar”, escribió en su cuenta de X.

Internautas compartieron el “puntual” y “buen” funcionamiento de la alerta sísmica con la aplicación llamada SASSLA, que contrario a lo que se promete por el gobierno federal debe de instalarse en dispositivos inteligentes para recibir la notificación de sismo que está directamente conectada con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) de lo contrario como muchos no se recibió alguna notificación.

En tanto, los usuarios que recibieron la notificación compartieron la imagen del mensaje que incluía la “alerta presidencial” como parte del simulacro nacional.

“#Este es un simulacro #este es un simulacro se activó la alerta sísmica el 19 de septiembre del 2024 a las 11:00 h, sensor cercano en costa de Guerrero a 15 km de Atoyac #este es un simulacro #este es un simulacro”, se podía leer en las capturas difundidas en redes sociales.

Información en desarrollo...