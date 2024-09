“No sonó la alerta sísmica”; usuarios reportan en qué zonas no se activaron los altavoces durante el Simulacro Nacional 2024

Usuarios reportan en redes que no se activaron los altavoces. (c5/X)

A las 11:00 horas de este jueves 19 de septiembre se llevó a cabo el simulacro nacional; la alerta sísmica debió sonar en todos los altavoces y, además, en esta ocasión se esperaba en los celulares del Valle de México un mensaje de alertamiento; sin embargo, no sucedió así en varios casos y los ciudadanos lo reportan en redes sociales.

De acuerdo con varias publicaciones, principalmente en X, los usuarios reportan que no sonó la alerta esta mañana en las siguientes zonas:

“No sonó la alerta sísmica aquí en Bosques de Aragón, a dónde se reportan las bocinas descompuestas?”, “En Naucalpan no sonó la alerta sísmica”, “Me reporto desde Cuautitlán Izcalli y por aca no sonó nada, ni celular, ni alerta por altavoces”, “No sonó alerta sísmica en celulares y tampoco en la zona Ajusco, Picacho”,

“Y PORQUE NO SONO LA ALERTA SISMICA???. Pantitlán y Carmelo Pérez.. Tenemos un módulo de vigilancia donde sale el sonido y NADA. MUY MAL POR EL MUNICIPIO Y AUXILIO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS” y “a alerta de Protasio Tagle con General León no sonó la alerta sísmica, en la San Miguel Chapultepec”, son algunas de las zonas donde no sonaron los altavoces.

Información en desarrollo...