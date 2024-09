Wendy Guevara asegura que Sian Chiong y el cuarto Tierra eliminado está usando a Agustín para quedar bien con la gente

Wendy opina sobre la reciente salida de Sian Chiong de LCDLFM (Especial)

Sin duda el equipo más odiado de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue el conformado por los habitantes del cuarto Tierra, quienes entraron al reality show con bastante apoyo del público pero que, con el paso de las semanas, fueron perdiendo popularidad.

Participantes como Gomita, Sabine Moussier, Mariana Echeverría, Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Sian Chiong protagonizaron más de una polémica que les ocasionó señalamientos por parte del público. Agustín es el último de Tierra que queda en la competencia, y que al parecer tiene todas las papeletas para salir eliminado el próximo domingo.

Recientemente, Sian Chiong declaró que Agustín será bienvenido en su casa para vivir juntos cuando salga del reality show, esto por las bromas que se han hecho respecto a que el argentino se quedará sin hogar tras el programa de televisión.

Wendy Guevara, quien vive junto a Agustín y Nicola Porcella, opinó sobre las declaraciones del cubano y sobre la actitud de ayuda a Agustín que han tenido los eliminados de La Casa de los Famosos México:

El modelo argentino fue cuestionado respecto a su cercanía con los exparticipantes del reality show. Foto: Jesús Avilés

“Pues que se lo lleve (Sian a Agustín), yo qué, no me voy a pelear por alguien. Los del cuarto de Agustín se la pasan aquí afuera queriendo ser ahora los buenos y diciendo ‘yo voy a ayudar a Agustín’, no saben el contexto de las cosas”.

Y aseguró que al final no lo ayudarán, pues simplemente es una forma de lavar su imagen ante el poco apoyo del público: “Vivieron con él tres meses, no sé, dos meses y algo, no se conocen bien. Al final de cuentas nadie se lo va a llevar a ningún lado, nadie lo va a ayudar. Obviamente dicen porque eso que ahorita tienen que quedar bien con la gente porque quedaron como los mas pendej... y los mas odiados, así es esto, la cag... y ni modo”

Wendy Guevara no perdona a Sian Chiong por esta razón

Poco sirvieron las disculpas que Sian Chiong pidió a Wendy Guevara cuando salió de La Casa de los Famosos México. Y es que hace algunas semanas, el cubano intentó echarle flores a Ricardo Peralta, diciendo que él sí era una buena representación de la comunidad LGBT pues tenía estudios, cosa de la que supuestamente carecía la integrante de Las Perdidas:

Foto: Youtube/@canal5_mx

“Qué bueno que en esta temporada entraste tú [Ricardo] representando a la comunidad gay, porque ya ves tu comadre que estuvo en la otra temporada no aporta nada, no es una persona estudiada”, dijo Sian.

Ante esta situación, la ganadora de los 4 millones de pesos y gran estrella de la primera temporada, arremetió contra Chiong diciendo que no era consiente de sus privilegios ni del público que le abría las puertas en México.

“Me extraña que vengas a otro país donde te empieza a ir bien, te empiezan a dar oportunidades, papacito, hay más gente que no estudió y es la gente que prende la tele para que salgas en una novelita. Ojalá que cuando salgas, abras los ojos y que veas que por esa gente que no estudió tú tragas”, soltó Wendy.