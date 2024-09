Esta es la millonaria pensión que recibe Ernesto Zedillo, el expresidente que regresó a México para criticar la reforma judicial de AMLO

Ernesto Zedillo, ex presidente de México durante la inauguración de international Bar Association en el Centro de Convenciones Citibanamex. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El ex presidente Ernesto Zedillo volvió a estar en boca de todos luego de que ofreciera el discurso de apertura de la Conferencia Anual 2024 de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), en la cual advirtió que la recién aprobada reforma al Poder Judicial de la Federación destruirá la democracia y llevará a México directamente a una dictadura.

El actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a las acusaciones de su predecesor hasta su conferencia matutina de este martes, en la cual señaló que Zedillo sólo vino a “hacer el ridículo”:

“Vienen y traen a Zedillo, ¿no? A decir que ya hay una dictadura en México. Es de risa, sí, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo, si le hicieran caso, a lo mejor pudiera causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría, pero no, actúa en ese sentido de manera responsable”, dijo el mandatario entre risas.

En este sentido, López Obrador criticó el gobierno de Zedillo Ponce de León, el cual resalta por las muchas reformas que se hicieron, y que de acuerdo con AMLO sólo hicieron daño a nuestro país.

El presidente aprovechó una publicación en X para criticar el gobierno neoliberal de Zedillo. (Gobierno de México)

“¿Quién privatizó los trenes de pasajeros? Zedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México? Zedillo. ¿Quién tiene una pensión del Banco de México? Zedillo. Pero esos son los que representan a la política. Tiene todo su derecho de manifestarse, porque vivimos -ahora sí- en una auténtica democracia, no es dictadura ni ‘dictablanda’ ni tampoco es oligarquía como antes, el gobierno de una minoría con fachada de democracia”, dijo.

Zedillo y su pensión de Banxico

Sobre el tema de su pensión, cabe recordar que Ernesto Zedillo, que gobernó la República mexicana de 1994 al 2000 renunció a la pensión presidencial correspondiente, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari. De no haber sido así, por concepto de pensión presidencial, Zedillo hubiera recibido al menos 37 millones 847 mil 184 pesos, según expuso el propio López Obrador en su conferencia de prensa del 28 de julio del 2022.

Sin embargo, el ex presidente que reformó el sistema de pensiones en 1997 recibe una pensión vitalicia por parte del Banco de México (Banxico), ya que esta institución autónoma mantiene pensiones millonarias para su élite: exgobernadores, ex subgobernadores y exdirectivos del banco central, donde Zedillo se desempeñó como analista y subgerente de investigación económica.

De acuerdo con lo publicado en el portal de transparencia de Banxico, Zedillo recibe mensualmente 131 mil 833 pesos de “pensión vitalicia”, lo que se traduce a 1 millón 581 mil 996 pesos anuales.

La interrupción de la programación por anuncios políticos era habitual. (Memoria política)

Además, en 2022 el portal Milenio dio a conocer que el exlíder del Ejecutivo goza de una fortuna millonaria, fruto de una exitosa carrera corporativa que forjó tras finalizar su sexenio. De acuerdo con los datos obtenidos, en aquel año poseía más de 11 millones 412 mil 240 dólares únicamente en títulos.

Zedillo fue elegido presidente de México para el periodo de 1994-2000 por el PRI, partido en el que comenzó a militar alrededor de 1971, pocos años después de haber concluido su carrera universitaria.

Su mandato estuvo marcado por una de las crisis financieras más graves que México ha padecido a lo largo de su historia, con repercusiones como el llamado Efecto Tequila, y por las profundas reformas que hizo en varios ámbitos económicos, como la reforma a las Pensiones, y la privatización de Ferrocarriles de México, entre otras.