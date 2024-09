AMLO reacciona a las acusaciones de García Luna que lo vinculan con el narco: “Él tuvo que ver con el asesinato de Colosio”

El presidente exhortó al exfuncionario a presentar pruebas | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó la mañana de este miércoles 18 de septiembre a la carta que Genaro García Luna, exfuncionario durante el gobierno de Felipe Calderón, recién dio a conocer, por lo que el tabasqueño adelantó que él tiene más acusaciones al grado de implicarlo en el asesinato del excandidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. El mandatario, además, remarcó que, pese a la misiva, no tomará acciones legales en su contra.

Delante de los medios de comunicación que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destacó en su conferencia de prensa conocida como La Mañanera que lo relacionado con el exfuncionario público, además de los hechos violentos en el estado de Sinaloa son temas que buscan desprestigiar a su gobierno y a su persona, todo a días de ceder la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo.

“Entrevistan al general, comandante de la región y dijo que tenían miedos que cuidar, que no se enfrentarán los grupos y de inmediato la interpretación en el Reforma y en otros medios, fue de que él decía que la seguridad en Sinaloa dependía de los grupos y no de una responsabilidad del Estado pero así le van a estar buscando, pero es temporada de zopilotes, eso si calienta”, dijo el mandatario federal.

El presidente reacciona a la carta de Genaro García Luna | Foto: Gobierno de México

Tras hablar de lo relacionado con la seguridad en Sinaloa, López Obrador aprovechó para abordar el tema de la carta de García Luna donde implica al morenista con grupos del crimen organizado, por lo que de manera inmediata aseguró que el exsecretario de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón estuvo implicado en el asesinato de Colosio ocurrida en 1994 al proteger al segundo tirador implicado en el crimen.

“Ven que ayer escribe una carta de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. García Luna aquí lo hemos visto, comenzó en el Cisen, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio, no es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la Fiscalía, a él lo mandaron a investigar al segundo tirador que por cierto, un juez no le otorgo a la Fiscalía la autorización para aprehender, no permitió la orden de aprehensión”, destacó.

