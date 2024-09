AMLO exhibe fotos de García Luna con Loret de Mola, Carlos Marín y otros periodistas: “¿No tienes con Ciro?”

AMLO exhibió dos fotos del exfuncionario dialogando con periodistas. | Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió fotografías de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, junto a diversos periodistas, entre los que destacan Carlos Loret de Mola y Carlos Marín, a un día de que el exfuncionario federal publicó una carta en la que lo señala de tener nexos con el narcotráfico y acusó irregularidades en el juicio en su contra en Estados Unidos.

“Ahí está en el bunker, ¿De Ciro no tienes? nada más que no se vaya a enojar. (...) ¿A donde va? a Estados Unidos, pero no son enemigos, son adversarios, ellos deben de entender, yo creo que lo entienden, que nosotros tenemos la obligación de defender un proyecto de nación y que ni modo que nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante tanta calumnia, tenemos que responder”, dijo en Palacio Nacional.

El presidente exhibe fotos de periodistas con Genaro García Luna | Foto: Gobierno de México