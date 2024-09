“Es de risa, hace el ridículo”: AMLO se burla de Ernesto Zedillo por decir que en México hay una dictadura

Ernesto Zedillo durante la inauguración del International Bar Association en la CDMX. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El domingo 15 de septiembre, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León para inaugurar un foro internacional de banqueros y, durante su participación advirtió que la recién aprobada Reforma al Poder Judicial de la Federación destruirá la democracia y llevará a México directamente a una dictadura.

“La frustración del presidente (Andrés Manuel López Obrador), al no contar con una Corte sumisa, ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal, la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”, dijo el priista.

Ante la falta de conferencia matutina este lunes debido a los festejos por el 214 aniversario del inicio de la Independencia de México, el presidente López Obrador pudo reaccionar hasta hoy sobre los dichos de quien gobernara el país entre 1994 y 2000:

“Vienen y traen a Zedillo, ¿no? A decir que ya hay una dictadura en México. Es de risa, sí, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo, si le hicieran caso, a lo mejor pudiera causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría, pero no, actúa en ese sentido de manera responsable”, dijo el mandatario entre risas.

Información en desarrollo...