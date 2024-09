Se registra microsismo en Mixcoac, CDMX, hoy 16 de septiembre; esto sabemos

EFE/EPA/AMMAR

Este 16 de septiembre se registró un microsismo en la zona sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con SkyAlert, fue un sismo local de magnitud 2.6 y se percibió en la zona Mixcoac y la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

SkyAlert detalló que la noticia del microsismo de esta tarde se notificó a través de todas sus redes sociales y su aplicación móvil, como parte de la nueva estrategia que han implementado para la detección oportuna de los movimiento telúricos.

Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)recomienda no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un sismo, se recomienda no entrar en pánico, revisar el hogar en búsqueda de posibles daños, no prender cerillos o velas hasta asegurarse que no hay alguna fuga de gas y recordar que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.