Christian Nodal explota contra seguidores que lo critican por no felicitar a su hija Inti: “Hablan mierd*” |VIDEO

Christian Nodal explota contra fans que lo critican por no felicitar a su hija Inti: “Hablan mierd*” (Infobae)

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Christian Nodal expresó su profunda molestia ante las críticas que ha recibido por no felicitar públicamente a su hija, Inti, en su cumpleaños número uno. En su polémico y viral mensaje, el cantante mexicano señaló que mantiene en secreto su paternidad para evitar exponer a su primogénita a la malicia que prolifera en las redes sociales, pese a que la madre de la menor, la rapera argentina Cazzu, ha sido felicitada por hacer lo contrario.

Este fin de semana, Inti, hija de Nodal y Cazzu, cumplió un año y, aunque el actual esposo de Ángela Aguilar estuvo presente en la fiesta celebrada en Argentina, la ausencia de publicaciones en redes sociales despertó comentarios negativos. Los usuarios contrastaron la actitud del cantante con la de su pareja quien no solo compartió detalles de la celebración, sino también imágenes inéditas del nacimiento de su hija.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, que qué mal el otro”, inició el mensaje del cantante de regional mexicano.

Christian Nodal explotó en su cuenta de Instagram luego de recibir críticas tras no "felicitar" a su hija Inti en redes sociales Crédito: Instagram@christiannodal

Nodal explota contra críticos de su paternidad y rompe el silencio sobre la manutención de su hija Inti

“Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo, como usan una imagen con mi hija para decir ‘ah no, que este cabrón no quiere pagar manutención, ah no que una jueza negocio que no se qué (...) hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos”, continuó el esposo de la hija de Pepe Aguilar.

Nodal se había mantenido en silencio respecto a las críticas, pero la acumulación de ataques lo llevó a expresar su postura abiertamente, criticando tanto a la audiencia como a los medios de comunicación que habían cuestionado su decisión.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía se hace un mierdero en los comentarios ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”, expresó molesto el papá de Inti.

Nodal explota contra críticos de su paternidad y rompe el silencio sobre la manutención de su hija Inti | Portada: Zurisadai Gonzalez, Infobae México.

“No entiendo porqué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor, no desde un post, entonces hay un límite no se metan para estas cosas”, finalizó Christian Nodal.