México

Derrame en el Golfo de México: ¿cuántos años de cárcel marca la ley mexicana por provocarlo?

La normativa contempla castigos más estrictos para acciones en un área natural protegida

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El fenómeno ha ocurrido bajo condiciones meteorológicas que han complicado la contención del material nocivo
La legislación mexicana contempla hasta nueve años de prisión y multas de hasta 3 mil días de multa por manejo ilícito de sustancias tóxicas o explosivas. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El despliegue de más de 3 mil elementos, 47 buques y 1 kilómetro de barreras de contención en las costas del Golfo de México marca la respuesta de las autoridades mexicanas al derrame de hidrocarburos detectados desde el 2 de marzo de 2026 en los litorales de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

De acuerdo con un comunicado en conjunto de diversas autoridades federales (Pemex, Semarnat, entre otras), el derrame de petróleo en el Golfo de México se sancionaría con base al artículo 414 del Código Penal Federal.

La multa puede rebasar los 400 mil pesos, según las circunstancias

crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia
El artículo 414 del Código Penal Federal establece penas agravadas para delitos ambientales ocurridos en áreas naturales protegidas del país. crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

El Código Penal Federal establece sanciones severas para quienes efectúan actividades ilícitas o irresponsables con sustancias peligrosas, con penas de hasta nueve años de prisión, debido a los daños graves que pueden ocasionarse al ambiente, la flora, la fauna y los ecosistemas del país.

Estas disposiciones refuerzan la protección de los recursos naturales al sancionar conductas como la producción, almacenamiento, tráfico, importación o desecho de elementos químicos reactivos, explosivos, tóxicos o de otras características similares.

La norma contempla no solo prisión sino multas que varían entre 300 y 3 mil días. Es decir, de 35 mil 193 a 351 mil 930 pesos de acuerdo con el valor de la UMA en este 2026.

Además, la legislación establece un agravante significativo: si las acciones se realizan en un área natural protegida, la pena de cárcel puede aumentar hasta en tres años y la multa en hasta mil días adicionales (469 mil 240 pesos), excepto cuando se trata de sustancias que afectan la capa de ozono.

El texto legal especifica que la penalidad prevista se aplica íntegramente cuando el daño recae sobre la calidad del agua, el suelo, el subsuelo o el ambiente. En contraste, si el acto ilícito ocurre en zonas urbanas y se circunscribe al manejo de aceites usados o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades no superiores a 200 litros, o si el residuo presenta características biológico-infecciosas, la sanción prevista se reduce hasta la mitad. A excepción de que sean conductas repetidas en pequeñas cantidades.

Autoridades han recolectado más de 700 toneladas de hidrocarburos

Las autoridades mexicanas recolectan 825.6 toneladas de residuos oleosos en playas y mar, tras detectar hidrocarburos en 630,9 kilómetros de litoral afectado. (AP Foto/Félix Márquez)
Las autoridades mexicanas recolectan 825.6 toneladas de residuos oleosos en playas y mar, tras detectar hidrocarburos en 630,9 kilómetros de litoral afectado. (AP Foto/Félix Márquez)

Las acciones coordinadas han permitido hasta la fecha atender 39 playas, un manglar y un estero. De acuerdo con el comunicado distribuido este 30 de marzo, en tan solo ese día se recolectaron 42 toneladas de residuos oleosos en zonas costeras y 0.6 toneladas en el mar.

El acumulado revela la magnitud del incidente: 785 toneladas recogidas en playas, 40.6 toneladas en aguas abiertas y una cobertura de 630.9 kilómetros de litoral atendido. Se reportaron ocho ejemplares de fauna afectados por la contaminación.

En el documento se atribuye la persistencia del fenómeno a factores meteorológicos, como frentes fríos y oleaje intenso, que favorecen el desplazamiento hacia zonas costeras del crudo intemperizado. Este comportamiento se intensifica durante la temporada invernal.

La relación con chapopoteras naturales también está bajo vigilancia activa en la región de Cantarell, donde se mantiene la inspección permanente de ductos relacionados con los complejos Akal C y Akal H. Se han instalado barreras de contención, seis embarcaciones y un dron submarino operan en la dispersión mecánica y revisión de posibles fuentes del evento.

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