AMLO promulga la Reforma al Poder Judicial con Sheinbaum de testigo

El mandatario mexicano destacó que la promulgación de esta reforma representa un nuevo capítulo en la historia de México. @lopezobrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la tarde de este domingo 15 de septiembre el decreto con el que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, a partir de la cual entrará en vigencia a partir del martes de esta semana.

En el marco de los festejos por el aniversario 214 del inicio de la Guerra de Independencia de México, el presidente en funciones firmó el documento en su oficina de Palacio Nacional, esto mientras Claudia Sheinbaum Pardo, miraba como testigo de honor.

“Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada en el Congreso y en la mayoría de las legislaturas locales. Me acompañó como testigo la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Es un honor estar con Claudia hoy”, manifestó el titular del Ejecutivo unas horas antes de encabezar la ceremonia del “Grito de Independencia”.

Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada en el Congreso y en la mayoría de las legislaturas locales. Me acompañó como testigo la presidenta electa Claudia… pic.twitter.com/bkfjbpTp1b — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 16, 2024

El político tabasqueño agregó que “la Constitución también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre de 2024″.

Ya con la rúbrica del titular del Ejecutivo en funciones, la reforma fue publicada en la edición vespertina del DOF correspondiente al domingo 15 de septiembre de 2024.

Con la publicación del decreto “por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial” se da por concluido el proceso legislativo que inició transitó en apenas dos semanas por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y más de veinte congresos locales en las entidades federativas.

López Obrador publicó la reforma justo en la celebración de la Independencia, tal como había adelantado en su mañanera, aún cuando el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito emitió el viernes 13 de septiembre una suspensión provisional para impedir la publicación de la reforma constitucional en el DOF.

Morena tenía como objetivo dar como regalo de despedida al presidente López Obrador esta reforma constitucional para que él mismo la promulgara, aunque será a la administración de Claudia Sheinbaum a quien corresponda instrumentar los cambios al sistema judicial de todo el país.

La presidenta electa celebró que la reforma sea promulgada en pleno aniversario del inicio de la Independencia de México Crédito: Gobierno de México

La reforma hará que el país pase de un sistema de jueces designados a través de concursos, donde se evalúa la capacidad técnica, a uno que permita a los votantes elegir entre una lista propuesta por el presidente de la República, diputados y senadores.

La reforma fue impulsada desde el 5 de febrero de 2024 (Día de la Constitución), por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, además de la mayoría simple de legislaturas estatales a principios de este mes.

Aún cuando organismos internacionales han alertado que estos cambios debilitan la división de Poderes, el presidente López Obrador la considera como un evento histórico para México y asegura que democratizará la justicia en todo el país, pues los jueces dejarán de obedecer a las cúpulas para atender las necesidades “del pueblo”.

Con su publicación, la reforma entrará en vigor a partir del martes 17 de septiembre de 2024. Diario Oficial de la Federación

Sheinbaum asegura que con la reforma judicial habrá más independencia

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, destacó este domingo que México está viviendo uno de sus momentos de mayor independencia tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la cual permitirá elegir a los juzgadores por voto popular.

Durante una gira por el sureste y en compañia del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum mencionó que esta reforma es un paso significativo para la autonomía del país.

Sheinbaum resaltó la importancia simbólica de la reforma judicial, la cual se aprobó justo antes del Día de la Independencia de México, el 15 de septiembre.

AMLO y sheinbaum compartieron una nueva gira por el estado de Campeche, donde visitaron la zona arqueológica de Calakmul. (Gobierno de México)

“El día de hoy también sabemos que es un hecho la reforma del Poder Judicial. Es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país”, afirmó quien será a partir dle 1 de octubre la primera presidenta de México.

La futura presidenta aseguró a los mexicanos que no habrá retrocesos en los logros alcanzados por la administración actual: “tengan la certeza que vamos a dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública, que no va a haber regresiones, que no va haber vueltas al pasado, que este es el sendero, trazado por nuestro pueblo, y que hacia delante”.