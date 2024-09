Desfile militar 2024: éstas serán las vialidades cerradas el 16 de septiembre

Foto: Cuartoscuro

Tras la celebración del “Grito de la Independencia” del 15 de septiembre, la Ciudad de México recibe al icónico “Desfile Militar” del 16 de septiembre, el cual reúne a miles de elementos de las Fuerzas Armadas para rendirle honor a nuestro lábaro patrio en el Zócalo capitalino. Tal evento de conmemoración dará inicio este próximo lunes, a partir de las 11:00 horas.

Como en cada edición, el desfile militar estará encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en colaboración de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reúnen a sus militantes para una ceremonia que representa el fin de la lucha de la Independencia del 27 de septiembre de 1821, la cual será transmitida por las plataformas del Gobierno de México, así como en algunas televisoras.

¿Cuáles serán los cierres por el Desfile Militar?

Como medida de prevención, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través del Centro de Orientación Vial (Ovial), dio a conocer las siguientes indicaciones respecto al cierre de vialidades que tendrá el Centro Histórico para los eventos relacionados a la conmemoración del 214 aniversario del Día de la Independencia y el Desfile Militar.

Avenida 20 de noviembre.

16 de septiembre.

5 de febrero.

Francisco I. Madero.

5 de mayo.

Monte de Piedad.

Moneda.

Corregidora.

Pino Suárez.

Calle República de Brasil.

¿Cuáles serán las alternativas viales?

De acuerdo con la dependencia de seguridad, dichas vialidades permanecerán cerradas del 15 al 16 de septiembre, a partir de las 8:00 horas, hasta el término de actividades en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Es por ello que ofreció las siguientes alternativas viales para todos los ciudadanos:

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

Doctor Claudio Bernat

Doctor Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Lorenzo Boturini

¿Cuáles son las recomendaciones?

Si deseas participar a alguno de los eventos conmemorativos del 15 y 16 de septiembre, la institución refrendó que la asistencia deberá ser mediante un acceso peatonal, por lo que pone a disposición las siguientes calles y avenidas, para una mayor circulación al evento.

Avenida 20 de noviembre y la calle Venustiano Carranza

Avenida José María Pino Suárez y la calle Venustiano Carranza

Tacuba y Monte de Piedad

Avenida 5 de Mayo y Palma

Además, las autoridades capitalinas recomendaron a los asistentes evitar el ingreso con: botellas de vidrio, alcohol, armas, paraguas, aerosoles, pues cualquier objeto que no pase los índices de seguridad, será retenido en los filtros de acceso para el Desfile Militar y el Grito de Independencia. No obstante, no olvides llevar agua, gorra, protector solar, ropa cómoda e incluso hasta un impermeable por si llega a llover, pues es un evento que tiende a prolongarse.