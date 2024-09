Paco de las Empanadas recordó porque rechazó la oferta de Elías Ayub

Paco recuerda la ocasión en la que sufrió violencia familiar por no vender empanadas. Foto: Youtube/Archie Comedy

En el año 2016 un joven vendedor se hizo muy famoso luego de que se viralizara su peculiar manera de vender empanadas en las playas de Acapulco, con una facilidad de palabra. Se trataba de Francisco Orihuela Ramírez, mejor conocido como “Paco el de las empanadas”.

Fue tal el éxito que cosechó en redes, que el reconocido empresario Arturo Elías Ayub se ofreció a apoyarlo para becarlo y seguir con su emprendimiento; sin embargo, lo que parecía un sueño hecho realidad y la oportunidad de la vida no se concretó y el trato que el empresario y el ahora ex “tiburón” de Shark Tank México no llegó a ningún lado.

Inicialmente se dijo que al joven le iría mejor vendiendo empanadas, que lo que ganaría asociándose con el yerno de Carlos Slim. Tras lo ocurrido, la presencia de Paco el de las empanadas en las redes se fue apagando hasta que prácticamente quedó en el olvido.

Después de años de ausencia en el auge público, Paco reapareció creando contenido aunque no con el mismo éxito de antes. Es por ello que a propios y extraños se cuestionaron las razones verdaderas de declinar la propuesta de uno de los hombres más poderosos de México.

Fue a finales del 2023 donde Paco aclaró que al ser menor de edad en ese entonces, la decisión de asociarse con Elías Ayub no recayó en él, sino en el esposo de su mamá, quien no se lo permitió. Pero no fue sino hasta inicios de esta semana del 2024 cuando Francisco abrió su corazón y habló de lo duro que fue esa etapa de su vida, los abusos que sufrió por parte de su padrastro, quien no le permitió perseguir sus sueños, y cómo su madre no lo defendió.

En el canal de YouTube “Archie Comedy”, Paco detalló que su padrastro lo maltrataba tanto verbal como físicamente; incluso en una ocasión lo llegó a golpear frente a su propia madre, quien solamente vio lo ocurrido y se retiró del lugar.

Paco el de la empanadas recordó la ocasión en que sufrió abuso por parte de su padrastro. Crédito: Archie Comedy

“Llegué y me habían quedado 10 empanadas, toque, toque y no me abrían, me abrió la puerta (mi padrastro) y yo todavía pedía perdón por no haber vendido todo (...) La neta yo le ofrecía a todos, pasé dos, tres, cuatro veces con la misma gente, pero no logré terminar. Esa noche con la fuerza de un cabrón de 40 años me metió un puñetazo y me caí”, contó entre lágrimas.

Asimismo, Paco reiteró que fue precisamente su padrastro quien le impidió colaborar con el director de Grupo Telmex.