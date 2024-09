Karime Pindter revela que también le gustaría recibir una visita especial en La Casa de los Famosos México

Karime Pindter quiere tener un momento parecido al que vivió Arath de la Torre (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la noche del jueves 12 de septiembre los habitantes de La Casa de los Famosos México fueron sorprendidos con una visita muy especial. Después de que Arath de la Torre se ganó el pase para el reto de salvación, recibió una llamada telefónica que lo hizo romper en llanto.

Después de escuchar la voz de Susy Lu a través del teléfono, el conductor del matutino Hoy se percató de la visita de su hija Lía. Con gran emoción, la pequeña corrió a abrazar a su papá; al presenciar el momento, las ‘chicas superponedoras’ también se emocionaron por el emotivo reencuentro.

Horas más tarde de que la pequeña convivió con los habitantes que aún permanecen en la competencia, Karime Pindter se mostró reflexiva con las cámaras y manifestó su deseo por querer recibir una visita igual de especial que la que recibió su compañero del ‘Cuarto Mar’.

Quiénes son las personas que Karime Pindter espera que la visiten en La Casa de los Famosos México

La pequeña Lía llegó para robarse grandes suspiros de las famosas, tanto que Karime Pindter la describió como una “chavita bien” durante una plática con las cámaras del reality show, asimismo, en su momento más reflexivo, compartió los nombres de quiénes le gustaría que la visitara en la casa.

Para abordar por completo el tema, recordó que lo mismo ocurrió en la temporada pasada, pues durante la recta final del programa, algunos habitantes recibieron una visita muy especial que les dio la fuerza para seguir en la competencia.

“Yo tengo hijos, y me acuerdo que en la temporada le llevaron el nieto a Sergio Mayer y estuvo súper padre, le llevaron al hijo a Nicola y a la Barby. A Poncho le llevaron a Ponchito, amo a Ponchito. ¿A quién me podrían traer a mí?”, cuestionó Karime.

Luego de recordar parte de los momentos más emotivos que regaló la primera emisión del programa, agregó: “Yo sería feliz de que me trajeran a mis papás para presentárselos a la banda. O que me trajeran (...) a Jawy, Jey y Chile, estaría icónico. Ojalá me toque vivir algo así.”

Karime confiesa que le gustaría recibir a sus papás o a sus amigos en La Casa de los Famosos México Crédito: ViX

Así fue la visita de la hija de Arath de la Torre a La Casa de los Famosos México

Desde que inició la segunda temporada del reality show de Televisa, se pudo observar que se encuentra un teléfono en el jardín, aunque a lo largo de las semanas había pasado desapercibido por algunos habitantes, ayer se convirtió en el medio perfecto para que Arath de la Torre volviera a escuchar la voz de su esposa Susy Lu.

Mientras el conductor intercambiaba palabras con su pareja, su hija Lía apareció en la puerta de expulsión con un detalle para los compañeros de su papá y un obsequio muy especial para Arath. Al ver a la pequeña, el presentador de Hoy rompió en llanto y corrió para abrazarla.

De acuerdo con Susy Lu, quien desde el foro de la post gala estaba presenciando el momento, la hija toma su reencontró con su papá como su regalo de cumpleaños: “Va a ser cumpleaños de Lía el 27, entonces ella decía que es su regalo. Dice que no va a estar su papá con ella ese día. Se moría de ganas también de conocer a Briggitte, a Gala y a Karime y a Mayito.”

Durante su estancia dentro de la casa, Lía fue muy bien recibida por todos los participantes, a quienes les alegró la noche con su presencia y una caja de donas. Mientras que a su papá, le dejó un detalle muy especial que le dará fuerza para el resto de la competencia, pues le entregó una cobija con todos los integrantes de su familia.