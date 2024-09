Quién es Daniela Taurino, la diputada de Morena que festejó su cumpleaños al “estilo Narco” (Captura de Pantalla)

Daniela Taurino, diputado de Morena en Oaxaca, ha sido blanco de críticas en las redes sociales, derivado a que se difundió un video de ella acompañada de otras dos personas que portan pistolas de juguete y dólares falsos, imágenes que fueron rápidamente relacionadas con la imagen de miembros del crimen organizado.

En la grabación suena una canción del género regional mexicano, además que uno de los acompañantes de Daniela Taurino lanza algunos de los billetes falsos a la cámara, mientras con su otra mano sostiene una pistola de plástico.

“Ya no tienen porque esconder lo que son, cínicos”; “Que gente tan elegante y con tanta clase. Con mas elegancia y clase que Dinamarca!”; “Todos los de Morena son n**** ya lo veremos pronto en Yucatán”; “Son lo mismo, política y CO (Crimen Organizado)”; “Fiesta o no, reciente o no, de pésimo gusto y cuál es el mensaje ??”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Daniela Taurino es diputada electa por Oaxaca, tuvo que hacer un posicionamiento tras la popularización del video que circula en redes sociales.

¿Cuál es la verdad detrás del video?

Tras la nueva difusión de la grabación, Daniela Taurino tuvo que hacer un posicionamiento para aclarar los hechos. La diputada electa de Oaxaca aseguró que es un video tomado en una fiesta a la que la invitaron en 2021, en que colocaron un cámara 360° que incluía accesorios ficticios de la temática relacionada con la delincuencia que ahora reconoce “no es la adecuada para un festejo”.

“Respecto al video que circula nuevamente en redes sociales, en el que me encuentro en una fiesta a la que fui invitada el año 2021, hago la aclaración puntual de que en dicho festejo utilizaron una cámara 360° que incluía “accesorio ficticios” como parte de una temática; la cual reconozco no es la adecuada para un festejo. Con base en lo anterior, me dirijo a la ciudadanía para manifestar mi postura ante este video que han sacado de contexto y le han dado una mala interpretación que no me representa”, se lee en el comunicado de prensa.

¿Quién es Daniela Taurino?

El pasado 2 de junio, Daniela Taurino resultó electa como diputada local por el distrito XII de Oaxaca. Después de que se dio a conocer los resultados preliminares que le daban una amplia ventaja sobre sus adversarios, la próxima diputada se comprometió a generar políticas públicas y mecanismos que se apliquen dentro del ámbito social y permitan la inclusión de los diferentes sectores sociales.

Durante los procesos de campaña, la sociedad civil denunció a Daniel Taurino y a otros candidatos por haberse registrado como parte de grupos vulnerables o con alguna discapacidad sin realmente pertenecer a ellos. Aunque no fue impedimento para que pudiera ser electa.