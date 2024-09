Susana Zabaleta confiesa el curioso momento que pasó en la misa tras la muerte de su papá

Previo a presentar en el Lunario del Auditorio ‘Episodio 7: Boleros’, la soprano habló del amor, la fama y de los boleros como un género a la altura de la ópera. (@susanazabaleta)

Luego de darse a conocer el sensible fallecimiento de Alfonso Zabaleta Margain, padre de la actriz, Susana Zabaleta, la artista compartió un video en su cuenta de TikTok, en donde narra un episodio peculiar y algo desconcertante que vivió durante la misa de su progenitor. Pese a lo incómodo que pudo ser el momento, lo contó con su estilo característico, entre risas y reflexión.

Zabaleta explicó que, tras varios días de luto y lágrimas por la pérdida de su papá, decidió asistir a misa con su madre en busca de consuelo. Durante la ceremonia, cuando estaba formada para recibir la comunión, se encontraba justo detrás de su madre, quien recibió el sacramento sin problemas; sin embargo, el sacerdote hizo un comentario inesperado que rompió el ambiente solemne, generando una risa involuntaria en la actriz.

He llorado como loca pero luego Dios te pone unas cosas así como para que digas ‘hey, ya, ríete un ratito’

Acompañé a mi mamá a misa, estábamos toda la familia y estábamos comulgando. Mi mamá estaba comulgando y el padre voltea y me dice: ‘¿Susana? ¿Vas a comulgar?’

En cuestión de horas, los seguidores de la actriz se hicieron presentes en la caja de comentarios, en donde la mayoría externó su desacuerdo por la pregunta del sacerdote.

“El trabajo del sacerdote es dar la comunión, y no meterse en las vidas ajenas. Si ella comulgar con pecado o no, es problema de ella, no de el”

“No tiene la autoridad para juzgar a nadie, ni el propio Jesús juzgaba así”

“Por ese motivo nos hemos alejado tanto de la iglesia”

Fallecimiento de Alfonso Zabaleta

Fue el pasado sábado 7 de septiembre cuando la noticia fue confirmada por su mánager, Rossy Pérez Navarro, a través de sus cuentas en redes sociales. Además de compartir un comunicado sobre el fallecimiento de Alfonso Zabaleta Margain, Pérez Navarro publicó un reel en Instagram que mostraba una serie de fotografías de Susana junto a su padre.

A pesar de las diferencias que pudo haber tenido con su padre debido a su carrera en la ópera y la actuación, Susana Zabaleta siempre estuvo dispuesta a compartir detalles y anécdotas sobre su relación con él. Estas historias fueron muy bien recibidas por sus seguidores, quienes apreciaron su apertura y sinceridad en momentos tan personales.