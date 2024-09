Conductores de ¡Cuéntamelo ya! exhiben a Ricardo Peralta tras polémicas y comerse los mocos: “Me da asco”

(Vix)

Ricardo Peralta, séptimo eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’, asistió como invitado especial al programa ‘¡Cuéntamelo ya!’ este martes 10 de septiembre para compartir detalles sobre su participación estelar en el reality show.

“50 días sin ver la televisión está padre (...) No supe, sigo sin saber (qué pasó). Me dieron el teléfono a las 3 de la mañana, hoy ha sido de muchas entrevistas y me he enterado de que México ya vio que me como los mocos, que lo del colchón, si algo yo pudiera decir que no hubiera pasado, es lo del colchón”, dijo.

Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado del reality show, luego de la salida voluntaria de Adrián Marcelo. (El 5, YouTube)

Ricardo Peralta reacciona a su ‘asquerosa’ manía

El influencer vio una recopilación de momento cuando se comió sus mocos durante su estancia en el reality show y esta fue su reacción:

“Sabía que tenía este habito. No es como que me coma los mocos, es que me da más asco explicarles, México. Lo que pasó, pasó”.

(Vix)

Ricardo Peralta habla de su pelea por el colchón con Sian Chiong

La producción del programa también recopiló imágenes de la vez que el influencer encaró a Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Gala Montes por sacar el colchón del actor cubano del Cuarto Mar como una broma, pues no lo consideró de esa manera.

“Cuando estás viviéndolo es otra cosa. Algo en mí ardió, tampoco fue como que yo (gritara), todo se descontroló y despuesito de eso dije: ‘Una disculpa porque mañana voy a decir qué oso’”, dijo.

Asimismo, habló sobre el polémico discurso que lanzó en contra de Arath de la Torre en un posicionamiento, el cual fue considerado por muchos espectadores como fuera de lugar.

Foto: La Casa de los Famosos México

“El domingo uno va y dice cosas horrendas y luego el lunes viene una depresión fuerte, o sea, todo el lunes estás molido”.

Ricardo Peralta ofrece disculpas

Finalmente, el influencer lamentó que no apoyó a Briggitte Bozzo cuando Mariana Echeverría lanzó comentarios despectivos en su contra y se disculpó con la producción por lo sucedido.

“Es una deuda que tengo aquí en mi corazón (...) me tomó tiempo, porque de pronto el juego y yo no soy la más hábil de la mente, pero para mí es importante saber ciertas cosas y quiero saber que tu corazón está bien porque sí la cajete”, dijo.

“Una disculpa a la televisora, del mensaje anterior donde decía que no le debo nada a nadie, sí le debo la invitación. La verdad es que aprovecho este espacio para decirle a Televisa gracias por invitarme, a las personas que confiaron en mí”, señaló.